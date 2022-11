Un dictionnaire britannique nomme le mot de l’année — RT World News

Selon le Collins Dictionary, 2022 a été « une longue période d’instabilité et d’insécurité »

Le dictionnaire Collins a nommé “Permacrise” son mot de l’année pour 2022, indiquant que le terme résume “comme c’est vraiment horrible” Ça a été. Au milieu des conflits, des bouleversements politiques et des crises économiques, les dirigeants politiques ont dit au public de se préparer à la même chose.

Défini par Collins comme “une longue période d’instabilité et d’insécurité, en particulier résultant d’une série d’événements catastrophiques”, “Permacrisis” a été annoncé mardi comme le mot de l’éditeur de l’année.

Le terme “résume à quel point 2022 a été vraiment horrible pour tant de gens”, a déclaré Alex Beecroft, le directeur de Collins Learning. Selon Beecroft, le mot décrit bien le sentiment de “vivre les bouleversements causés par le Brexit, la pandémie, les intempéries, la guerre en Ukraine, l’instabilité politique, la pénurie d’énergie et la crise du coût de la vie”.

À bien des égards, le monde est dans un état de « permacrise » depuis plusieurs années maintenant. La pandémie de coronavirus a entraîné non seulement la menace de maladie et de mort, mais aussi des restrictions draconiennes à la liberté individuelle, décrétées dans le monde occidental. Les dépenses gouvernementales massives pendant la pandémie ont déclenché une flambée de l’inflation, tandis que les sanctions imposées à la Russie en réponse à son opération militaire en Ukraine ont privé l’Occident d’approvisionnements énergétiques vitaux, aggravant la flambée du coût de la vie.















Le président français Emmanuel Macron a déclaré en août que le monde faisait face à un “série de crises” et pour se préparer à “la fin de l’abondance”. Le président américain Joe Biden a averti ses citoyens que sanctionner la Russie et armer l’Ukraine “aura des coûts pour nous”, et pour préparer la “réel” perspective de pénurie alimentaire.

Le président russe Vladimir Poutine voit 2022 comme un point d’inflexion, après quoi l’Occident collectif – économiquement paralysé par le soutien de l’Ukraine – perdra sa domination mondiale.

“Nous nous trouvons à une étape historique, avant ce qui est probablement la décennie la plus dangereuse, la plus imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale”, Poutine a déclaré dans un discours la semaine dernière. “L’Occident n’est pas capable de gérer seul l’humanité, mais il essaie désespérément de le faire, et la plupart des peuples du monde ne veulent plus le supporter.”

Alternativement, le dirigeant russe aurait pu utiliser l’un des termes d’argot qui figurait sur la liste restreinte du mot de l’année de Collins – “Vibe Shift”, signifiant “un changement significatif dans une atmosphère ou une tendance culturelle dominante.”