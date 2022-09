Un diamant rose éblouissant de 11,15 carats pourrait rapporter plus de 21 millions de dollars aux enchères à Hong Kong

Un diamant rose éblouissant, décrit comme l’un des plus purs au monde, pourrait rapporter plus de 21 millions de dollars lorsqu’il passera sous le marteau à Hong Kong en octobre, a déclaré mercredi la maison de vente aux enchères Sotheby’s. À 11,15 carats, la gemme en forme de coussin s’appelle “Williamson Pink Star”, en hommage à deux autres diamants roses. L’un est le “CTF Pink Star”, un diamant ovale de 59,60 carats qui s’est vendu pour un montant record de 71,2 millions de dollars aux enchères en 2017. L’autre est la pierre “Williamson” – un diamant de 23,60 carats donné à la reine Elizabeth de Grande-Bretagne en tant que cadeau de mariage par le géologue canadien John Thorburn Williamson. Porté par le monarque dans une broche Cartier, il a été découvert dans sa mine en Tanzanie.

Le “Williamson Pink Star” provient également de cette mine.

“(Les diamants roses) sont exceptionnellement rares dans la nature…”, a déclaré à Reuters Kristian Spofforth, responsable des bijoux chez Sotheby’s, lors d’une conférence de presse.

“Vous ajoutez ensuite des facteurs supplémentaires comme plus de 10 carats, un défaut interne et un type IIA, et vous arrivez au summum”, a-t-il ajouté en faisant référence à un sous-groupe des diamants les plus chimiquement purs.

Les pierres de couleur de qualité supérieure sont prisées par les super riches et Spofforth a déclaré qu’il s’attendait à de nombreuses offres pour la gemme lorsqu’elle sera proposée à la vente lors d’une vente aux enchères autonome le 5 octobre.

“Nous avons vu au cours de la crise du verrouillage et de la crise du COVID qu’il y a toujours une demande pour le rare et le beau dans le monde, et c’est quelque chose d’exceptionnellement rare qui, je pense, aura beaucoup d’enchérisseurs ce jour-là”, a-t-il déclaré.

Avant la vente aux enchères, le “Williamson Pink Star” partira en tournée à Dubaï, Singapour et Taipei avant d’arriver à Hong Kong.

