Un diamant disparaît dans un accord de consignation qui a mal tourné, affirme une femme de la Colombie-Britannique

Fariba Pourbaba dit qu’elle et son père possédaient autrefois un diamant rond de trois carats. Il s’agissait d’une taille brillant – l’une des façons les plus coûteuses de façonner une pierre et de lui donner le meilleur éclat – évaluée à des dizaines de milliers de dollars.

Mais c’était il y a quatre ans, avant qu’il ne disparaisse.

Pourbaba dit qu’elle et son père n’ont pas vu la pierre depuis qu’ils l’ont donnée en consignation à un bijoutier de West Vancouver fin 2019, selon une poursuite intentée cette semaine. Des documents judiciaires allèguent qu’ils avaient convenu avec Masoud Javaherian qu’il vendrait le diamant en échange d’une part des bénéfices, mais qu’ils n’ont pas revu le diamant – ni un centime – depuis.

Les allégations n’ont pas été prouvées et le bijoutier affirme que son histoire n’est pas vraie.

L’affaire s’est transformée en un différend « elle a dit/il a dit » entre Pourbaba et le bijoutier, ce qui, selon les experts, souligne l’importance d’une trace écrite pour le nombre croissant de personnes cherchant de l’aide pour vendre des biens de valeur.

« La meilleure façon de sortir de ces situations est de ne pas y entrer dès le départ », a déclaré Ross McLarty, un avocat spécialisé en litige civil basé à Vancouver.

« Plus » avec le bijoutier

Pourbaba affirme que Javaherian, le propriétaire du magasin, a reçu le diamant à l’automne 2019 et avait convenu qu’il serait vendu pour pas moins de 50 000 $ US, ou 67 000 $ CA. Elle affirme qu’il était censé le rendre dans quelques jours s’il ne trouvait pas preneur, sans toutefois préciser s’il s’agissait d’un accord verbal ou écrit.

Le procès indique que son père, Marefat, n’a pas pu obtenir de nouvelles de Javaherian lors du suivi ultérieur.

Elle affirme également qu’elle a fait évaluer le diamant en juin dernier à 72 600 $ US, soit 98 158 $ CAN.

Le procès fournit peu de détails supplémentaires sur cette évaluation, notamment sur la manière dont le diamant a été évalué après sa disparition.

Certaines évaluations peuvent être effectuées sur la base de photographies ou d’autres documents, mais l’avocat de Pourbaba affirme qu’aucune photographie de ce type n’a pu être fournie.

L’évaluateur, Mardon Jewelers, a refusé de commenter, invoquant la confidentialité des clients.

Un panneau sandwich est visible à l’extérieur du magasin Javaherian. Lui et son fils nient l’histoire de Pourbaba, affirmant qu’ils ont vendu sans problème un diamant de moindre valeur en son nom il y a des années. (Ben Nelms/CBC)

La réclamation ne précise pas si la pierre avait été officiellement évaluée avant 2019.

Pourbaba, par l’intermédiaire de son avocat, a refusé tout autre commentaire.

Elle a découvert que le diamant avait disparu lorsqu’elle s’est rendue au magasin Javaherian pour chercher une réponse en juillet, selon la plainte déposée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

« Le défendeur l’a informée que le diamant n’était plus en sa possession mais lui a assuré qu’il paierait une partie de la valeur totale du diamant », indique le procès.

« Le défendeur… a négligé d’effectuer le moindre paiement. »

Javaherian n’a pas déposé de réponse au tribunal, mais a nié les allégations lorsqu’il a été contacté par téléphone jeudi. Lui et son fils Sam Javaherian affirment qu’ils ont effectivement vendu un diamant des Pourbabas, mais que la vente s’est déroulée sans problème.

C’était entre 2017 et 2019, ont-ils déclaré, et les Pourbabas ont obtenu une part.

Sam dit qu’il s’agissait d’un accord de poignée de main sans rien d’écrit parce que son père et celui de Fariba se connaissaient depuis des décennies. Il affirme également que le diamant en question valait des dizaines de milliers de dollars de moins.

« Ce n’est pas vrai », a-t-il déclaré à propos de l’histoire décrite dans le procès.

Les envois gagnent en popularité

La consignation est un accord entre vendeurs et entreprises visant à vendre des articles d’occasion et à partager les bénéfices. Les magasins utilisent leur personnel de vente et leur espace de vente pour vendre des biens et, en échange, le magasin conserve un pourcentage du prix de vente.

Les gens peuvent consigner des articles tels que des bijoux de luxe, des montres, des sacs, des chaussures, des instruments de musique et des vêtements de tous les jours. Les articles ne se vendent généralement pas au prix le plus élevé, mais les consignateurs peuvent gagner de l’argent sur des articles qu’ils pourraient autrement donner gratuitement de toute façon – ou qu’ils auraient pu envoyer à la décharge.

McLarty, l’avocat, affirme que la plupart des magasins demandent aux expéditeurs de remplir des renonciations indiquant que le magasin ne peut être tenu responsable si leurs articles sont perdus, volés ou endommagés. Il dit qu’il est crucial de prêter attention aux renonciations et à tout autre contrat avant de renoncer à vos objets s’ils ont de la valeur pour vous.

Un magasin de consignation est vu à Vancouver. Les magasins de consignation sont généralement des magasins physiques spécialisés dans un type d’article, comme un bijoutier, mais les boutiques en ligne sont de plus en plus populaires. (Ben Nelms/CBC)

Dans le cas contraire, les différends peuvent se transformer en combats frustrants, comme dans le cas du diamant de Pourbabas.

« De toute évidence, surtout avec quelque chose de ce genre de valeur, vous voudriez certainement au minimum quelque chose par écrit », a déclaré McLarty, ajoutant qu’il n’avait pas vu un cas comme celui du procès pour diamants disparus depuis environ 40 ans de pratique.

« C’est important parce que s’il est perdu ou endommagé, cela constituera une preuve de l’ampleur des dégâts », a-t-il déclaré.

Il dit que les accords devraient décrire l’article en détail, confirmer s’il était en bon état et fournir une estimation de sa valeur monétaire.

« Faites vos devoirs », a déclaré Richard Rainey, avocat commercial depuis 30 ans à Coquitlam, en Colombie-Britannique. « Ne vous précipitez pas dans un quelconque arrangement avec la première personne qui vous propose de prendre l’article. Et puis, ce qui est d’une importance cruciale, est de vous assurer que vous avez un contrat écrit et que vous le comprenez.

Les boutiques de consignation sont généralement des magasins physiques spécialisés dans un type d’article, comme un bijoutier, mais les boutiques de consignation en ligne comme The RealReal et Poshmark sont de plus en plus populaires.

L’espace mondial du commerce de seconde main devrait croître trois fois plus vite que l’espace de vente au détail traditionnel d’ici 2027, selon un rapport prévisionnel annuel du cabinet d’études. ThredUp. Le rapport sur le marché de la revente indique que les trois quarts des consommateurs sont ouverts aux achats d’occasion, cette part s’élevant à 83 % parmi la génération Z.

Dans leur procès, les Pourbabas réclament des dommages et intérêts pour rupture de contrat et enrichissement sans cause.