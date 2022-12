Un déversement de pétrole dans le ruisseau rural du Kansas ferme l’oléoduc Keystone

Un déversement de pétrole dans un ruisseau du nord-est du Kansas a fermé un important oléoduc qui transporte du pétrole du Canada vers la côte du golfe du Texas, provoquant brièvement une hausse des prix du pétrole jeudi.

La société canadienne TC Energy a déclaré avoir fermé son système Keystone mercredi soir à la suite d’une baisse de la pression du pipeline. Il a indiqué que du pétrole s’était déversé dans un ruisseau du comté de Washington, au Kansas, à environ 240 kilomètres au nord-ouest de Kansas City.

La société a estimé jeudi la taille du déversement à environ 14 000 barils et a déclaré que le segment de pipeline affecté avait été “isolé” et que le pétrole était contenu sur le site avec des barrages ou des barrières. Il n’a pas précisé comment le déversement s’est produit.

“Les gens ne sont parfois pas conscients des ravages que ces choses peuvent causer jusqu’à ce que la catastrophe se produise”, a déclaré Zack Pistora, qui fait pression sur l’Assemblée législative du Kansas pour le chapitre d’État du Sierra Club.

Les craintes que des déversements puissent polluer les voies navigables ont suscité l’opposition aux projets de TC Energy de construire un autre oléoduc de pétrole brut dans le système Keystone, le Keystone XL de 1 200 milles (1 900 kilomètres), qui aurait traversé le Montana, le Dakota du Sud et le Nebraska. Les critiques ont également fait valoir que l’utilisation de brut provenant des sables bitumineux de l’ouest du Canada aggraverait le changement climatique, et l’annulation par le président Joe Biden d’un permis américain pour le projet a conduit l’entreprise à débrancher l’année dernière.

En 2019, le pipeline Keystone a laissé échapper environ 383 000 gallons (1,4 million de litres) de pétrole dans l’est du Dakota du Nord.

Jane Kleeb, qui a fondé le groupe de défense de l’environnement et des propriétaires fonciers Bold Nebraska qui a fait campagne contre le Keystone XL, a déclaré qu’il y avait eu au moins 22 déversements le long du pipeline Keystone d’origine depuis sa mise en service en 2010. Elle a déclaré que des études fédérales ont montré le type de lourd le pétrole des sables bitumineux transporté par l’oléoduc peut être particulièrement difficile à nettoyer dans l’eau car il a tendance à couler.

“Tous les déversements de pétrole sont difficiles, mais les sables bitumineux en particulier sont très toxiques et très difficiles, donc je suis terriblement inquiet”, a déclaré Kleeb, qui est également président du Parti démocrate du Nebraska.

Mais l’Agence américaine de protection de l’environnement a déclaré qu’il n’y avait pas encore d’effets connus sur les puits d’eau potable ou sur le public, et que le pétrole ne se déplaçait pas du ruisseau vers de plus grandes voies navigables. Randy Hubbard, le coordinateur de la gestion des urgences du comté de Washington, a déclaré qu’aucune évacuation n’avait été ordonnée car la rupture s’est produite dans les pâturages ruraux.

TC Energy a déclaré avoir mis en place une surveillance environnementale sur le site, y compris une surveillance 24 heures sur 24 de la qualité de l’air.

“Notre objectif principal en ce moment est la santé et la sécurité du personnel et du personnel sur place, de la communauté environnante et l’atténuation des risques pour l’environnement”, indique un communiqué de la société.

Les prix du pétrole ont brièvement bondi jeudi à midi au milieu des nouvelles de la marée noire, le coût du baril de pétrole pour les contrats à court terme augmentant de près de 5 %, et supérieur au coût des contrats pétroliers à plus long terme. Cela suggère généralement une anxiété sur le marché face à l’offre immédiate.

Un porte-parole de la US Energy Information Administration a déclaré que le pipeline Keystone transporte environ 600 000 barils de pétrole par jour du Canada à Cushing, Oklahoma, où il peut se connecter à un autre pipeline vers la côte du Golfe. Cela se compare au total de 3,5 à 4 millions de barils de pétrole canadien importé aux États-Unis chaque jour.

Les déversements antérieurs de Keystone ont entraîné des pannes qui ont duré environ deux semaines, mais cette panne pourrait être plus longue car elle implique un plan d’eau, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une note aux investisseurs. Selon l’emplacement du déversement, il est possible qu’une partie du pipeline puisse redémarrer plus tôt, ont-ils déclaré.

“C’est quelque chose à surveiller”, a déclaré Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy, qui suit les prix de l’essence. “Cela pourrait éventuellement avoir un impact sur l’approvisionnement en pétrole des raffineurs, ce qui pourrait être grave si cela dure plus de quelques jours.”

Le déversement s’est produit à 8 kilomètres au nord-est de Washington, le siège du comté d’environ 1 100 habitants. Paul Stewart, un agriculteur de la région, a déclaré qu’une partie de celle-ci était contenue sur ses terres à l’aide de barrages jaunes et d’un barrage de terre. Le déversement s’est produit dans le ruisseau Mill, qui se jette dans la rivière Little Blue.

La Little Blue alimente la Big Blue River, qui se jette dans le lac Tuttle Creek, au nord de Manhattan, siège de la Kansas State University. L’EPA a déclaré que l’huile n’affectait pas le Little Blue.

Dan Thalmann, éditeur et rédacteur en chef de The Washington County News, une publication hebdomadaire, a déclaré que les équipes créaient un chemin rocheux vers le ruisseau parce que les pluies récentes rendaient les champs trop mous pour être déplacés avec de la machinerie lourde.

“Mon Dieu, le trafic devant ma maison est incroyable – camions après camions après camions”, a déclaré Stewart, qui a démonté une clôture électrique qu’il avait fini de mettre en place mercredi, craignant qu’elle ne soit renversée et traînée dans un champ.

Chris Pannbacker a déclaré que le pipeline traverse la ferme de sa famille. Elle et son mari ont conduit au nord de leur ferme et ont traversé un pont sur Mill Creek.

“Nous l’avons regardé des deux côtés, et il était noir des deux côtés”, a déclaré Pannbacker, journaliste au journal Marysville Advocate.

Junior Roop, le sacristain d’un cimetière près du lieu du déversement, a déclaré que les gens pouvaient sentir le pétrole en ville.

“C’était comme passer devant une raffinerie”, a-t-il déclaré.

___

Hollingsworth a rapporté de Mission, Kansas, et Funk a rapporté d’Omaha, Nebraska. AP Business Writer Cathy Bussewitz a contribué aux reportages de New York.

___

John Hanna, Heather Hollingsworth et Josh Funk, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Keystone XLoil & gasPollution et qualité de l’air