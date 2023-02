Un déversement dangereux interrompt la circulation à l’extérieur de Tucson, en Arizona

TUCSON, Arizona (AP) – Le ministère de la Sécurité publique de l’Arizona a déclaré qu’un accident impliquant un camion-citerne commercial avait provoqué la fuite d’une matière dangereuse sur l’Interstate 10 à l’extérieur de Tucson, incitant les soldats de l’État à interrompre la circulation sur l’autoroute.

Le porte-parole de l’agence, Raul Garcia, a déclaré que de l’acide nitrique liquide fuyait après le renversement du camion-citerne lors de l’accident de mardi après-midi sur l’autoroute entre Rita et Kolb Roads.

Garcia a qualifié l’accident de “collision avec blessures”, mais n’a pas fourni de détails, notamment si un autre véhicule était impliqué et qui, le cas échéant, a été blessé. Personne n’a été hospitalisé en raison d’une exposition à la substance.

Garcia a déclaré que les premiers intervenants travaillaient pour évacuer les gens de la région et que les soldats prévoyaient une longue fermeture de l’autoroute.

L’acide nitrique est utilisé pour fabriquer du nitrate d’ammonium pour les engrais et dans la fabrication de plastiques et de colorants.

Les Centers for Disease Control and Prevention indiquent que l’acide nitrique est un liquide incolore très corrosif avec des vapeurs jaunes ou rouges et peut provoquer une odeur âcre.

Il indique que l’exposition à l’acide nitrique peut irriter les yeux, la peau et les muqueuses. Selon la posologie, il peut également provoquer un œdème pulmonaire retardé, une pneumonite, une bronchite et une érosion dentaire.

The Associated Press