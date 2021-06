Un développeur Web philippin nomme son nouveau-né HTML comme marque d’hommage à sa profession

Les parents recherchent des noms uniques et prêts à l’emploi pour leurs enfants. Plusieurs fois, les gens sont venus avec des noms étranges et inhabituels qui ont attiré l’attention des médias. Récemment, un nouveau père des Philippines, qui a eu la chance d’avoir un petit garçon, a décidé de célébrer son amour et son affection pour Internet en nommant son fils « HTML ». Une publication Facebook à ce sujet est largement diffusée sur les sites de médias sociaux. Et pour sa défense, la famille a exhorté les internautes à se calmer.

Selon la publication virale publiée par la tante du nouveau-né, le petit garçon est né plus tôt ce mois-ci et a été nommé Hypertext Markup Language Rayo Pascual (HTML). Sincèrement Pascual de Santa Maria, Bulacan a présenté son neveu au monde tout en partageant une jolie photo du bébé.

Selon les rapports, le mérite du nom unique revient au père, Mac Pascual, qui serait un développeur Web.

Dans une interview avec The Inquirer.net, Pascual a révélé que sa famille avait l’habitude de donner des noms uniques. Elle a dit que le vrai nom de son frère Mac est Macaroni 85 tandis que le nom de sa sœur est Spaghetti 88.

Selon le rapport, la sœur de Pascual Spaghetti a deux enfants avec des noms inspirés du fromage. Ils ont été nommés Cheese Pimiento et Parmesan Cheese et ont respectivement les surnoms Chippy et Peewee. Ce n’est pas ça ; ils ont aussi des cousins ​​qui ont été nommés Design and Research.

Les internautes ont eu des réactions mitigées à la publication. Certains se sont moqués de ne pas avoir nommé le bébé X Æ A-Xii, qui est un surnom donné par Elon Musk à son nouveau-né. Mais un plus grand nombre d’internautes ont été déçus car ils ont estimé que l’enfant serait victime d’intimidation à l’école pour son nom.

Cependant, Pascal a tenu bon et a fustigé les gens pour avoir normalisé l’intimidation à cause du nom. Réagissant à la préoccupation des gens de se moquer de l’école, elle a déclaré que le langage de balisage hypertexte n’aurait aucun sens pour les enfants d’âge préscolaire et primaire. La femme les a également exhortés à apprendre à leurs enfants à accepter que tout le monde n’ait pas de noms usuels.

