Un développeur trouve des restes humains près du fort de la guerre civile de Nashville

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Un développeur a mis au jour des restes humains qui pourraient être vieux de deux siècles en creusant pour jeter les bases d’un nouveau projet à Nashville non loin d’un fort de la guerre civile et d’un cimetière datant de 1822.

Pour Nashville, la découverte marque la dernière intersection entre les périodes de boom économique et l’histoire riche et parfois troublée de la ville – où de nouvelles commodités poussent sur ou à proximité de terres où les gens se sont installés, se sont battus ou ont peiné il y a longtemps, puis sont morts et ont été enterrés, souvent avec peu enregistrement de leurs lieux de repos définitifs.

Dans une requête au tribunal plus tôt ce mois-ci, AJ Capital Management a noté que la découverte s’était produite dans le quartier près de Fort Negley alors que la société travaillait sur son développement mixte Nashville Warehouse Co., qui comprendra des appartements et des espaces commerciaux.

Le fort, construit par des esclaves en fuite et des Noirs libérés pour l’Union, est devenu un point d’éclair ces dernières années dans le long voyage de Nashville d’un centre de l’ancienne Confédération à une ville dynamique et moderne essayant de faire face à une croissance rapide. Il se trouve à environ un demi-mile du projet de plusieurs bâtiments, qui est partiellement achevé et flanqué d’un panneau de guitare géant et d’une grue de construction dans un quartier en développement rapide avec des entreprises, des bars et des restaurants.

L’entreprise demande à un juge de la chancellerie de Nashville l’autorisation de déplacer les restes, qui comprennent des morceaux de squelette et des fragments de bois minces que l’on pense provenir de cercueils, vers le cimetière adjacent de la ville de Nashville, vieux de 200 ans.

Un archéologue engagé par l’entreprise a écrit que son équipe avait découvert des restes en mai et à nouveau en juin, les décrivant comme n’étant pas d’origine amérindienne et “estimés à ce jour au début du XIXe siècle”, les plaçant potentiellement avant la guerre civile.

L’archéologue a écrit qu’il s’agissait probablement de “sépultures isolées et non d’une distribution de cimetière plus étendue”, affirmant que les restes n’avaient été trouvés que dans deux des 53 fouilles de 4 pieds sur 6 pieds effectuées pour travailler sur les fondations. Les deux ont été trouvés à environ 15 pieds sous terre, à quelques pieds près. Les responsables de l’archéologie de l’État, la police locale et le bureau du médecin légiste du comté ont été informés.

Une partie de chaque sépulture et des restes n’a pas été exposée et conservée sur place, a écrit l’archéologue.

Un porte-parole d’AJ Capital n’a pas répondu à une demande de commentaire supplémentaire.

Selon Learotha Williams, professeur à la Tennessee State University, spécialiste des études afro-américaines, de la guerre civile et de la reconstruction, qui auraient pu être ces personnes potentiellement vieilles de plusieurs siècles ?

Il n’exclurait pas que les restes puissent être des Amérindiens, des premiers colons, des soldats de la guerre civile ou des travailleurs noirs du fort – bien que cela semble moins probable, car il y avait des preuves de cercueils, a-t-il dit, et c’était un niveau de respect qui n’était généralement pas accordé aux Noirs à cette époque.

Williams a déclaré qu’il se sentirait “beaucoup plus à l’aise de faire venir peut-être une unité universitaire” pour étudier la zone où les restes ont été retrouvés. Il a décrit le « dossier inégal » de Nashville en matière de résolution des frictions entre la croissance et la préservation historique.

Williams a dit que les choses “changeaient un peu” mais qu’il y avait encore “du chemin à faire” en ce qui concerne la sensibilité de Nashville envers les histoires de personnes marginalisées.

Plus important encore, un effort il y a plusieurs années pour construire la zone juste à côté de Fort Negley a attiré suffisamment d’attention pour qu’elle soit mise de côté parce qu’il a été découvert plus tard que les terres en dessous étaient probablement des lieux de sépulture.

À côté du fort, les promoteurs avaient prévu de construire un complexe de logements et de divertissement où l’ancien stade de baseball de la ligue mineure de Nashville était assis, près du pied du fort.

Après que l’opposition ait grandi, la ville a ordonné une étude archéologique qui, en janvier 2018, a déterminé que des restes humains y sont probablement encore enterrés, peut-être des esclaves qui ont construit le fort.

Les plans ont été interrompus et la ville a plutôt envisagé un parc commémorant le fort et les gens forcés de le construire. La ville a démoli le stade de baseball et a organisé des réunions publiques sur la refonte. Une ébauche finale d’un plan directeur devrait être publiée cet été.

Après que les forces confédérées se soient rendues aux soldats de l’Union à Nashville en 1862, l’Union a pris plus de 2 700 esclaves en fuite et a libéré les Noirs de leurs maisons et églises et les a forcés à travailler sur le fort, où ils vivaient dans des «camps de contrebande». Bien qu’on leur ait promis de l’argent pour leur travail, peu ont été payés. Environ 600 à 800 d’entre eux sont morts.

Le fort s’est détérioré au fil des ans. La Works Progress Administration l’a reconstruit en 1936 et il a rouvert en 1938, mais le fort est de nouveau tombé en ruine. Le Ku Klux Klan s’y est rallié pendant les années Jim Crow, et des terrains de softball séparés ont ensuite été construits à proximité, selon le regretté auteur Robert Hicks.

Le nouveau développement où les restes ont été retrouvés cette année est plus éloigné du fort, à travers un ensemble de voies ferrées d’où se trouvait le stade de baseball.

