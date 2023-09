Un développeur de Roblox arrêté lors d’un événement aurait eu un magazine de grande capacité

Un développeur indépendant pour le jeu à construire soi-même « métaverse » destiné aux enfants. Roblox a été incarcéré dimanche après avoir prétendument combattu la police en dehors de la conférence des développeurs communautaires de l’entreprise. Les flics ont déclaré avoir découvert plus tard qu’il détenait une arme à feu dissimulée dans sa voiture, à côté de munitions perforantes et d’un chargeur de grande capacité.

De toute façon, que résoudra la réalité virtuelle ?

Comme l’a rapporté pour la première fois le Chronique de San Franciscola police américaine a déclaré avoir arrêté le développeur McKale Olson (les dossiers de police épelaient le nom Mikhail, bien que le développeur utilise l’orthographe McKale sur son nom). Page LinkedIn), qui s’appelle Simbuilder dans le Roblox communauté, samedi lors de la conférence annuelle des développeurs Roblox de l’entreprise. L’événement a débuté samedi et était censé avoir lieu pendant le week-end, réunissant des développeurs de toute la communauté Roblox.

Olson, 25 ans, est connu pour le populaire Roblox « expérience » appelée Simulateur de véhicule sorti pour la première fois en 2014, il permet aux joueurs de se déplacer dans différents véhicules, notamment des voitures, des avions et des bateaux. Sur son divers profils en ligneOlson se décrit comme un créateur de métaverse avec son propre studio baptisé Summit Studios, utilisé pour promouvoir Vehicle Simulator et d’autres projets plus étranges tels que le service client basé sur l’IA « conçu dans le studio Roblox ».

L’État américain La police du parc de San Francisco a déclaré avoir été informée samedi après-midi d’un « problème de sécurité » publié en ligne concernant le RDC qui se déroulait au Fort Mason Center. La police du parc a dit 404 Médias ils ont répondu vers 14h15 pour « enquêter et assurer plus de sécurité ». Puis environ une heure plus tard, la police du parc a répondu avec plus d’agents en raison d’un « homme adulte désordonné » qui aurait combattu les agents dans le parking de l’événement. UN v idée mis en ligne en dehors des salons de la conférence RDC plusieurs agents ont eu affaire à un inconnu à l’extérieur du centre de conférence.

L’annuaire RDC L’événement devait se dérouler vendredi et samedi et se terminer par la cérémonie de remise des prix de l’innovation prévue samedi soir. Selon un poste sur le forum des développeurs de l’entreprise, la conférence était censée être « sur invitation uniquement », bien qu’il ne soit pas clair si Olson a reçu une invitation.

Roblox n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo. La société a annoncé samedi avoir annulé ses Innovation Awards en raison d’un « problème de sécurité potentiel ». La société a ajouté : « Ce n’est pas ainsi que nous souhaitions que le RDC se termine. »

Selon les informations publiques du shérif de San Francisco page de réservation, Olson a été arrêté pour quatre chefs d’accusation. Deux accusations étaient liés à avoir deux armes à feu dans un véhicule sans surveillance, dont une arme de poing et une autre « arme à feu dissimulée ». Les deux autres accusations concernaient le fait qu’Olson aurait un « chargeur de grande capacité » et la « possession de munitions perforantes ». La Californie a lois contre l’importation ou la détention dans l’intention de vendre tout type de chargeur de grande capacité.

Le San Francisco Chronicle a noté : sur la base des registres de propriété, qu’Olson vit à Tucson, en Arizona. Le LinkedIn d’Olson fait également référence à Tucson, qui impose beaucoup moins de restrictions sur les magazines de grande capacité. . Les documents d’arrestation ne n’offre pas de contexte aux plans d’Olson concernant les armes dissimulées ou les perforants munition.