Un développeur de crypto-monnaie s’immole (VIDEO) — RT World News

Un homme de Floride s’est aspergé d’alcool pour un coup publicitaire

Un homme de Floride cherchant de la publicité pour sa crypto-monnaie mème s’est retrouvé à l’hôpital avec des brûlures au troisième degré, après qu’un feu d’artifice ait horriblement mal tourné. Le musicien de rap et aspirant baron de la cryptographie, qui s’appelle Mikol, a lancé sa monnaie « Action ou Vérité » ($ DARE) sur la plateforme Solana la semaine dernière. Connue sous le nom de « pièce mème », toute valeur que la monnaie peut avoir provient de l’attention du public. Mercredi, Mikol s’est aspergé d’alcool et a lancé une « Guerre des bougies romaines‘ avec plusieurs amis pour marquer le lancement de la pièce. La cascade impliquait que les amis du développeur de cryptographie tiraient des fusées éclairantes sur lui et entre eux. Inévitablement, l’une des fusées éclairantes a touché Mikol et a enflammé le liquide inflammable. Certains amis de l’artiste ont tenté d’éteindre le feu, mais ils n’avaient sous la main que des bouteilles d’eau, inutiles. Alors que Mikol hurlait de douleur, les caméras continuaient de tourner. La diffusion en direct ne s’est arrêtée que lorsqu’ils ont atteint l’hôpital.

Les premiers rapports indiquaient que Mikol avait subi des brûlures au troisième degré sur 35 % de son corps et qu’il était dans le coma. Cependant, vendredi, un ami a dit qu’il « guérir et faire de la physiothérapie. »

Mikol lui-même était de retour sur X (anciennement Twitter), affectation Qu’il était « ne jamais abandonner » sur $DARE.

« Ce n’est pas une nonne de guérir et de diffuser à nouveau, maman n’élèvera pas de salope, » il a dit.

La communauté des développeurs de crypto-monnaie a condamné la cascade de Mikol comme étant au mieux contraire à l’éthique et peut-être illégale. Étant donné que les marchés des crypto-monnaies aux États-Unis sont en grande partie non réglementés, un tel comportement risqué pourrait finir par créer un dangereux précédent pour les futures campagnes de marketing de pièces de monnaie, entraînant davantage de blessures, voire de décès.