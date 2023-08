Un développeur contestera l’action après que le conseil de Kelowna a retiré un permis litigieux

Lors de sa réunion régulière du 14 août, le conseil de Kelowna a retiré le permis de développement d’une tour de 25 étages prévue au 350, avenue Doyle, le site de l’ancien détachement de la GRC.

Après un rapport du personnel soulignant les préoccupations selon lesquelles plusieurs orateurs lors d’une audience publique sur le projet ont reçu une indemnité journalière pour leur comparution, le conseil a voté à l’unanimité pour annuler le permis.

« Deux des joueurs (le conseil et le public) ignoraient que des paiements avaient été effectués », a déclaré Stephen Flemming, greffier municipal. « Les règles du jeu ont été inclinées d’une manière dont deux des trois parties n’étaient pas au courant. »

Le conseil a inclus dans sa décision une invitation au promoteur, Appelt Properties, à présenter une nouvelle demande de permis.

Le PDG Greg Appelt a assisté à la réunion à distance.

« Cela a été une tournure des événements profondément décevante », a déclaré Appelt. « Il a fallu beaucoup de travail et d’argent pour amener ce projet à l’étape du permis de développement. »

Appelt a noté que son entreprise a été transparente et n’a pas caché le problème des indemnités journalières.

« Nous n’avons enfreint aucune règle ni loi. Pouvons-nous vraiment prétendre que les étudiants, qui recevaient une indemnité journalière, ont entaché ce processus ? »

Appelt a également déclaré que l’opposition bien financée au développement était bien représentée à l’audience publique et a mis en garde le conseil contre l’annulation du permis de développement.

« Nous utiliserons les outils dont nous disposons pour contester cette action », a-t-il ajouté.

À la fin de son commentaire, Appelt a déclaré qu’il ne répondrait à aucune question du conseil.

Le maire Tom Dyas s’est également adressé aux journalistes après la réunion.

«Je peux dire que les informations que nous avons publiées, décrivant pourquoi nous avons eu l’audience et ce que le personnel a accompli aujourd’hui et les communications entre Appelt Properties, sont en quelque sorte les principes directeurs de la raison pour laquelle cette requête a été présentée aujourd’hui. Je pense que nous avons adopté le point de vue selon lequel nous craignions qu’il s’agisse d’un processus entaché et c’est sur quoi nous avons voté.

