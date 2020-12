Le vaccin Covid-19 de Moderna est le deuxième à recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA. | Joseph Prezioso / AFP via Getty Images

Le vaccin Covid-19 de Moderna est sur le point d’être déployé dans quelques jours.

La Food and Drug Administration a délivré vendredi une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin Covid-19 de Moderna, ouvrant la voie à ce qu’il soit le deuxième vaccin distribué aux États-Unis. La décision fait suite à un vote jeudi par un comité consultatif de la FDA qui a constaté que les avantages du vaccin l’emportaient sur ses méfaits pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

«Avec la disponibilité de deux vaccins maintenant pour la prévention du COVID-19, la FDA a franchi une autre étape cruciale dans la lutte contre cette pandémie mondiale qui cause chaque jour un grand nombre d’hospitalisations et de décès aux États-Unis», a déclaré le commissaire de la FDA. Stephen Hahn, dans une déclaration.

Entre le vaccin Pfizer / BioNTech qui a reçu le feu vert la semaine dernière et le vaccin Moderna, les responsables américains s’attendaient à avoir suffisamment de doses pour vacciner 20 millions d’Américains d’ici la fin du mois. Cependant, certains États ont rapporté jeudi qu’ils avaient reçu moins de doses que ce qui leur avait été promis du vaccin Pfizer / BioNTech.

Ces deux vaccins utilisent une plate-forme d’ARNm pour amener les cellules humaines à fabriquer un composant du SARS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19. Ce composant, la protéine de pointe du virus, est ensuite utilisé par le système immunitaire pour développer une protection contre le pathogène. C’est une approche qui est largement utilisée chez l’homme pour la première fois. Les deux vaccins sont également administrés en deux doses; les doses du vaccin Moderna sont espacées de 28 jours tandis que les doses du vaccin Pfizer / BioNTech sont espacées de 21 jours.

Le vaccin de Moderna peut être conservé à long terme à moins 20 degrés Celsius (moins 4 degrés Fahrenheit) et est stable pendant 30 jours entre 2 ° et 8 ° C (36 ° à 46 ° F). En revanche, le vaccin Pfizer / BioNTech a besoin de températures de moins 70 ° C (moins 94 ° F). Les exigences de stockage moins strictes du produit Moderna peuvent atténuer certains des défis logistiques liés à la distribution d’un vaccin.

La tâche consistant à acheminer les vaccins délicats des fabricants vers les hôpitaux et dans les bras des patients est compliquée, ce qui devra être intensifié pour immuniser des millions de personnes à travers les États-Unis.

Déjà, la distribution du vaccin Pfizer / BioNTech a rencontré quelques difficultés. Les responsables de l’État rapportent que leurs allocations de vaccin ont été soudainement réduites, tandis que Pfizer a déclaré que des millions de doses de son vaccin n’ont pas été réclamées.

.@CDCgov nous a informés que l’allocation de vaccins de WA sera réduite de 40% la semaine prochaine – et que tous les États subissent des réductions similaires. C’est dérangeant et frustrant. Nous avons besoin de chiffres précis et prévisibles pour planifier et garantir le succès sur le terrain. Aucune explication n’a été donnée. – Gouverneur Jay Inslee (@GovInslee) 17 décembre 2020

Bien qu’avoir un deuxième vaccin sur le marché augmente le nombre de personnes qui peuvent se faire vacciner, cela pourrait aussi compliquer davantage le processus de distribution, avec plus de doses à suivre, transporter et administrer.

Les responsables de la santé mettent également les bénéficiaires en garde contre les effets secondaires potentiels de ces vaccins. Au moins quatre personnes ayant reçu le vaccin Pfizer / BioNTech dans le cadre d’une EUA ont présenté des réactions allergiques sévères. Bien que des effets aussi graves soient très rares, certains médecins soulignent que les réactions à ces vaccins peuvent être plus intenses que les réponses à d’autres inoculations, comme l’a expliqué Julia Belluz de Vox:

Ce qui est maintenant clair: une injection de l’un ou l’autre des vaccins, qui utilisent tous deux la technologie de l’ARNm, peut sembler plus intense que d’autres vaccinations de routine (comme le vaccin contre la grippe) – avec des effets secondaires pour certains receveurs tels que douleur, maux de tête et fatigue. Et cela peut être particulièrement vrai pour le vaccin de Moderna: environ 16% des personnes qui ont été vaccinées lors d’essais cliniques ont présenté une réaction indésirable systémique «grave», une classification que la FDA utilise pour désigner les effets secondaires, comme la fièvre ou la fatigue, qui nécessitent des soins médicaux. attention et empêcher les gens de vaquer à leurs activités quotidiennes.

Selon les directives établies par un groupe consultatif pour les Centers for Disease Control and Prevention, les premières personnes devant recevoir le vaccin Moderna seront les mêmes que celles du vaccin Pfizer / BioNTech – agents de santé et résidents et personnel des établissements de soins de longue durée . Le gouvernement américain a acheté 100 millions de doses de chacun de ces vaccins qui seront livrés jusqu’à la fin mars.

Une EUA, cependant, n’a pas encore été pleinement approuvée, et il reste encore quelques problèmes à résoudre. Moderna a noté dans son document d’information que la société essaie toujours de savoir combien de temps dure la protection du vaccin, dans quelle mesure il prévient la transmission et ses impacts à long terme. La société affirme qu’elle surveillera son pool d’essais pendant deux ans et mènera des études supplémentaires parmi les personnes qui reçoivent le vaccin dans le cadre d’une EUA pour obtenir des réponses à ces questions.