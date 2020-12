Un comité consultatif de la FDA a voté pour recommander le vaccin Covid-19 de Moderna pour une autorisation d’utilisation d’urgence. | Maddie Meyer / Getty Images

Une fois que le vaccin de Moderna aura obtenu une autorisation finale, il commencera à être déployé dans quelques jours.

Un comité consultatif de la Food and Drug Administration a voté jeudi 20 contre 0, avec une abstention, pour recommander le vaccin Moderna Covid-19 pour une autorisation d’utilisation d’urgence pour les personnes âgées de 18 ans et plus, déterminant que les avantages du vaccin l’emportent sur les risques. Cela fait du vaccin Moderna Covid-19 le deuxième à recevoir le feu vert du comité.

La FDA devrait accepter la recommandation du Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes d’ici quelques jours, date à laquelle le vaccin, qui a une efficacité de près de 95%, peut commencer à être distribué aux agents de santé et aux populations à haut risque.

«Nous sommes dans une crise sans précédent, et je ne pensais pas qu’une EUA était la voie à suivre, mais depuis que le train a quitté la gare, j’apprécie que Moderna nous ait donné une étude très transparente et approfondie qui, même dès le début, semblait très bien organisé », a déclaré A. Oveta Fuller, professeur agrégé de microbiologie à l’Université du Michigan et membre votant temporaire du comité, expliquant son vote favorable.

Le vote en faveur du vaccin Moderna intervient une semaine après une approbation similaire pour le vaccin Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech, qui utilise également une plateforme d’ARNm pour générer une immunité et est administré en deux doses espacées de plusieurs semaines. Ce vaccin a commencé cette semaine aux États-Unis dans les 50 États.

L’Opération Warp Speed, le programme de 10 milliards de dollars du ministère de la Santé et des Services sociaux visant à accélérer le développement du vaccin Covid-19, prévoit que 12,5 millions de doses du vaccin Moderna seront prêtes à être distribuées avant la fin du mois. Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que le programme avait acheté 100 millions de doses du vaccin Moderna et 100 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech à livrer d’ici la fin du mois de mars.

Contrairement à Pfizer, Moderna a reçu un soutien direct du gouvernement américain pour sa recherche et développement, totalisant 4,1 milliards de dollars pour les essais cliniques et la fabrication. Le vaccin de Moderna a également des exigences d’entreposage frigorifiques moins strictes. Il nécessite un stockage à long terme à moins 20 degrés Celsius (moins 4 degrés Fahrenheit) et est stable pendant 30 jours entre 2 ° et 8 ° C (36 ° à 46 ° F). Les vaccins de Pfizer et BioNTech, par contre, nécessitent des températures inférieures ou égales à 70 ° C (moins 94 ° F).

Une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin Moderna donnerait à l’entreprise le feu vert pour augmenter la fabrication afin de fournir une protection contre Covid-19 à davantage d’Américains. Mais comme pour le vaccin Pfizer / BioNTech, il n’y aura pas assez de doses pour tout de suite, de sorte que les responsables de la santé devront prendre des décisions délicates pour savoir qui recevra les vaccins en premier.

Et une EUA est encore un pas en avant d’une approbation complète, ce qui signifie qu’il reste des questions critiques sur le vaccin qui doivent être traitées avec d’autres essais cliniques.

Ce que nous avons appris récemment sur le vaccin Moderna Covid-19

Le public a reçu des détails sur le vaccin Moderna pour la première fois en dehors des communiqués de presse de la société dans un document d’information publié mardi par la FDA.



FDA Le vaccin Moderna Covid-19 a commencé à offrir une protection contre la maladie juste après la première dose.

En examinant 30 351 participants à leur essai clinique de phase 3, les derniers résultats de Moderna ont montré que son vaccin avait une efficacité de 94,1% contre la maladie Covid-19 confirmée qui produisait des symptômes. L’étude a détecté 185 cas de Covid-19 dans le groupe placebo et 11 cas dans le groupe ayant reçu le vaccin.

Le vaccin est administré en deux doses espacées de 28 jours. Cependant, il semble commencer à offrir une protection contre Covid-19 peu de temps après la première dose, la protection continuant à se renforcer après la seconde.

Dans une présentation au comité des vaccins de la FDA, Moderna a également souligné que son vaccin prévient non seulement les maladies, mais semble également prévenir les infections, y compris les infections qui ne génèrent aucun symptôme.

«Il y avait environ 2/3 moins d’écouvillons positifs dans le groupe vaccin par rapport au groupe placebo au moment de la pré-dose 2, ce qui suggère que certaines infections asymptomatiques commencent à être prévenues après la première dose», selon le briefing de Moderna.

Ceci est extrêmement précieux pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le virus a montré une capacité à se propager entre les personnes avant que les personnes infectées ne présentent des symptômes et que certaines personnes infectées puissent être complètement asymptomatiques. Cela signifie que les gens peuvent propager involontairement le virus. Mais avec un vaccin qui réduit les infections asymptomatiques en plus de la maladie, la propagation du Covid-19 peut être plus facilement contrôlée.

Vraiment important sur le vaccin Moderna Après 1 dose, il réduit les infections asymptomatiques d’environ 67% Nous ne savons pas (encore) ce qui se passe après la deuxième dose, mais comme je l’ai dit, ces vaccins réduisent probablement la propagation de la maladie asymptomatique Maintenant, des preuves qui sont vraies https://t.co/6TcfT9w09m – Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) 15 décembre 2020

Cependant, les résultats de cette semaine ont également mis en lumière les effets secondaires du vaccin Moderna. Dans l’essai de phase 3, environ 16% des personnes du groupe vacciné ont eu une réaction indésirable grave, définie par la FDA comme une réaction qui nécessite des soins médicaux et empêche les gens de vaquer à leurs occupations quotidiennes.

«Les effets indésirables sollicités les plus courants associés à l’ARNm-1273 [Moderna vaccine] étaient la douleur au site d’injection (91,6%), la fatigue (68,5%), les maux de tête (63,0%), les douleurs musculaires (59,6%), les douleurs articulaires (44,8%) et les frissons (43,4%); des effets indésirables graves sont survenus chez 0,2% à 9,7% des participants, étaient plus fréquents après la dose 2 qu’après la dose 1, et étaient généralement moins fréquents chez les participants âgés de 65 ans ou plus par rapport aux participants plus jeunes », selon le briefing de Moderna à la FDA .

L’exposé a également reconnu que de nombreuses questions critiques n’ont toujours pas été résolues. La première est la durée de la protection contre le vaccin, ce qui exigera une surveillance continue des participants à l’essai clinique et des receveurs potentiels dans le cadre d’une EUA.

Il existe également des informations limitées sur l’efficacité du vaccin chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes. Il n’y a aucune information sur l’efficacité du vaccin chez les personnes de moins de 18 ans puisqu’elles ont été exclues des essais cliniques. On ne sait pas non plus dans quelle mesure le vaccin bloque la transmission par rapport à d’autres mesures telles que le port de masques faciaux et la distanciation sociale.

Moderna s’est engagé à surveiller son pool d’essais pendant deux ans et mènera des études supplémentaires parmi les personnes qui reçoivent le vaccin dans le cadre d’une EUA afin d’obtenir des réponses à ces questions.

En attendant, la FDA examinera la recommandation de ses conseillers. La FDA a accordé un EUA au vaccin Pfizer / BioNTech un peu plus d’un jour après avoir reçu un vote de confiance du comité consultatif du vaccin, de sorte qu’une autorisation pour le vaccin Moderna pourrait être obtenue dès vendredi.