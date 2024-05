Un deuxième travailleur laitier a contracté la grippe aviaire, rapporte le CDC

« Ce virus est étroitement surveillé et nous n’avons observé aucun signe de transmission interhumaine durable à ce stade », a déclaré le Dr Natasha Bagdasarian, directrice médicale du Michigan, dans un communiqué.

Pourtant, l’affaire suggère qu’à mesure que de plus en plus de troupeaux sont infectés, les ouvriers agricoles continuent d’être exposés à un risque élevé de grippe aviaire. « Ce cas n’était pas inattendu », a déclaré le Dr Nirav Shah, directeur adjoint principal du CDC.

Un prélèvement nasal effectué sur l’individu s’est révélé négatif pour le virus H5N1, mais un prélèvement oculaire reçu par l’agence mardi s’est révélé positif, a déclaré le Dr Shah. Les patients du Michigan et du Texas ont uniquement signalé avoir ressenti des symptômes oculaires, bien que dans le cas du Texas, les prélèvements oculaires et nasaux se soient tous deux révélés positifs.

Le CDC recommande aux cliniciens de prélever des écouvillons nasaux et oculaires sur les personnes exposées au virus. « C’est pourquoi il est vraiment important de s’assurer que les échantillons sont prélevés en totale conformité avec les directives du CDC », a déclaré le Dr Shah.

Les vétérinaires ont signalé que certains ouvriers agricoles ont développé des symptômes grippaux, mais peu d’agriculteurs et d’ouvriers agricoles ont accepté de se faire tester pour en déterminer la cause. Dans le Michigan, les ouvriers agricoles exposés à des animaux infectés ont été invités à signaler même des symptômes légers, et des tests de dépistage du virus ont été mis à disposition, a déclaré le Dr Bagdasarian. Mercredi, le CDC n’avait testé qu’une quarantaine de personnes, ont indiqué des responsables de l’agence.