Un deuxième Trader Joe’s a formé un syndicat. Il espère être comme Starbucks.

Vendredi, un Trader Joe’s du centre-ville de Minneapolis est devenu le deuxième site syndiqué aux États-Unis, moins d’un mois après qu’un site du Massachusetts soit devenu le premier. Un à Boulder, Colorado, pourrait être le prochain, apportant l’effort de syndiquer la chaîne d’épicerie à travers le pays. Il y en aura probablement beaucoup d’autres entre les deux.

Cela pourrait être le début d’un effort syndical de masse chez Trader Joe’s dans lequel la victoire mène à la victoire, et les syndicats deviennent une réalité pour les travailleurs américains du commerce de détail et de l’hôtellerie, qui sont parmi les moins bien payés.

En d’autres termes, Trader Joe’s pourrait être le prochain Starbucks.

Après qu’un Starbucks à Buffalo, New York, soit devenu le premier site appartenant à l’entreprise à se syndiquer en décembre dernier, plus de 215 autres magasins à travers le pays ont fait de même. Cette victoire initiale a déclenché une réaction en chaîne des employés de Starbucks travaillant ensemble pour partager des notes sur la façon dont davantage d’emplacements pourraient s’organiser. Les travailleurs ont expliqué le processus de syndicalisation, partagé des conseils avec leurs collègues et expliqué aux futurs membres du syndicat les tactiques antisyndicales auxquelles s’attendre de la part de l’entreprise. La stratégie semble porter ses fruits, car de plus en plus d’employés de Starbucks rejoignent les rangs des syndicats chaque semaine.

« C’est notre vision. C’est ce que nous voulons », a déclaré Sarah Beth Ryther, une employée du Minneapolis Trader Joe’s, à Recode la semaine dernière avant le vote syndical. “Nous sommes vraiment et vraiment intéressés par la création d’un mouvement plus large parce que nous vivons tous les mêmes choses.”

Trader Joe’s, une chaîne d’épicerie basée en Californie, connue pour équiper ses employés de chemises hawaïennes et proposer des produits haut de gamme à des prix bas, compte plus de 500 emplacements dans plus de 40 États américains. Les travailleurs des deux sites nouvellement syndiqués disent avoir entendu des pairs intéressés à se syndiquer dans chaque État où il y a un Trader Joe’s.

Selon les travailleurs, il y a une raison pour laquelle plus de 50 ans après la création de Trader Joe’s, trois magasins distincts ont tous eu l’idée de se syndiquer à peu près en même temps. Les employés du commerce de détail de l’entreprise à l’échelle nationale sont confrontés aux mêmes problèmes en matière de sécurité des travailleurs, de rémunération qui n’est plus compétitive et d’avantages sociaux qui ne sont plus aussi bons qu’avant.

“Trader Joe’s a acquis la réputation d’être un bon endroit où travailler en prenant soin de nous et en nous écoutant”, a déclaré Woody Hoagland, qui travaille chez Trader Joe’s depuis 14 ans et dont le magasin du Massachusetts a été le premier à se syndiquer. “Ensuite, il a commencé à s’effriter lentement et il a vraiment fallu une chute assez précipitée pendant la pandémie.”

Hoagland a expliqué que gagner 24 $ de l’heure, ce qui est proche du maximum qu’il peut obtenir dans un magasin Trader Joe’s de sa région, rend toujours très difficile le paiement du loyer sur un appartement pour lui et ses deux enfants. Comme le coût des marchandises a augmenté beaucoup plus rapidement que les salaires, dit-il, Trader Joe’s n’offre plus de salaire décent. Pendant ce temps, ces dernières années, l’entreprise a minimisé ses prestations de retraite et augmenté les exigences pour recevoir des soins de santé, tandis que leurs emplois sont devenus plus dangereux grâce à la pandémie.

L’autre grande raison pour laquelle Trader Joe’s se syndique maintenant, bien sûr, est l’activité de syndicalisation chez Starbucks. La récente série de syndicalisations réussies chez le géant du café a montré aux travailleurs de Trader Joe’s que c’était également possible pour eux. Et il y a beaucoup de similitudes entre les deux sociétés.

Comme les gens l’ont toujours fait chez Starbucks, beaucoup sont venus travailler pour Trader Joe’s en raison de la réputation qu’il avait d’être un bon endroit pour travailler. Comme les travailleurs de Starbucks, les employés de Trader Joe sont devenus des travailleurs de première ligne par inadvertance, qui ont forgé des liens étroits avec leurs collègues au cours de leurs expériences partagées de travail en personne pendant la pandémie. Les organisateurs de Trader Joe’s et de Starbucks disent tous deux qu’ils essaient de maintenir leurs entreprises au niveau le plus élevé que les entreprises elles-mêmes ont fixé, de peur qu’elles ne deviennent aussi mauvaises que les autres détaillants. Même leurs demandes sont similaires : un meilleur salaire, de meilleurs avantages sociaux, plus de précautions de sécurité et une plus grande influence sur la gestion du magasin.

Trader Joe’s n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les travailleurs de Trader Joe’s et de Starbucks disent également qu’ils ont besoin que les syndicats récupèrent les protections des travailleurs qui se sont érodées alors que l’économie manufacturière fortement syndiquée a cédé la place à l’industrie des services à faible rémunération. La pandémie a porté une situation déjà mauvaise à un point d’ébullition et a incité les travailleurs à riposter. Un marché du travail serré signifie que les travailleurs ont plus de poids maintenant qu’ils n’en ont eu dans l’histoire récente. Et le sentiment pro-syndical est maintenant le moment idéal pour changer les choses.

Quelque 70% des travailleurs non syndiqués ont déclaré qu’ils adhéreraient à un syndicat sur leur lieu de travail principal dans une nouvelle enquête réalisée par le site de services de carrière Jobcase. Parmi ces travailleurs qualifiés et rémunérés à l’heure, 41 % ont déclaré qu’ils étaient plus susceptibles de le faire maintenant qu’ils ne l’auraient été il y a trois ans. Un sondage Gallup de l’année dernière a révélé le taux d’approbation des syndicats le plus élevé depuis près de 60 ans. Et les pétitions déposées par les syndicats ont augmenté de 57% au premier semestre de l’exercice 2022 par rapport à 2021, selon le National Labor Relations Board.

C’est un long voyage, cependant, du dépôt d’un syndicat à l’obtention d’un syndicat. Premièrement, la majorité des travailleurs d’un magasin particulier doit voter en faveur d’un syndicat, ce qui n’est pas en soi une tâche facile puisque l’entreprise peut utiliser le temps des travailleurs au travail pour les convaincre du contraire. Et si les travailleurs qui s’organisent remportent le vote, le syndicat et l’entreprise doivent alors négocier un contrat, que les deux doivent accepter – un processus qui peut être long s’il se produit du tout.

Et bien que Trader Joe’s présente de nombreuses similitudes avec Starbucks – deux entreprises progressistes qui ont eu recours à des tactiques antisyndicales, selon leurs employés – il existe également des différences. Les magasins Trader Joe’s sont généralement beaucoup plus grands que Starbucks. Les sites syndiqués de Trader Joe, par exemple, comptent environ 80 employés, tandis qu’un Starbucks typique en compte environ 25. Les organisateurs syndicaux disent qu’il est beaucoup plus facile d’organiser de petits groupes car il est plus intime et facile de se connecter en tête-à-tête.

Les deux premiers syndicats de Trader Joe’s se sont organisés sous un syndicat indépendant, Trader Joe’s United, de la même manière que les travailleurs d’Amazon à Staten Island ont fondé leur propre syndicat. Ce statut indépendant permet d’éviter les critiques selon lesquelles ces mouvements syndicaux sont forcés de l’extérieur. (L’emplacement de Trader Joe à Boulder s’est associé à un syndicat existant beaucoup plus important, les Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce). Pendant ce temps, les magasins Starbucks se syndiquent sous l’égide de Workers United, une filiale du Service Employees International Union. Pourtant, ces employés de Starbucks disent que leur syndicat est très dirigé par les travailleurs, même s’il s’appuie sur un autre syndicat pour obtenir de l’aide.

Les différences, cependant, n’empêchent pas les employés de Trader Joe et de Starbucks d’essayer de se soutenir mutuellement. Les travailleurs syndiqués d’un Starbucks voisin se sont présentés pour soutenir les travailleurs de Minneapolis Trader Joe lors de leur rassemblement la semaine dernière, et Trader Joe’s United a largement soutenu les efforts d’organisation de Starbucks.

“Ils se sont présentés pour nous, et nous nous présenterons pour eux”, a déclaré Ryther.

Plus important encore, les travailleurs de Trader Joe à travers le pays se tendent la main, offrent des conseils, échangent des astuces et espèrent que leurs efforts syndicaux se propageront aussi vite que ceux de Starbucks.

Ces victoires de Trader Joe sont l’une des nombreuses victoires syndicales très médiatisées cette année dans des endroits où les gens ne s’attendent pas normalement à des syndicats. Des magasins aussi éloignés que les magasins Apple ou le détaillant de vêtements de plein air REI profitent d’un moment unique pour offrir de meilleures conditions aux travailleurs américains.

Bien sûr, leur effet de levier pourrait ne durer que tant que l’embauche reste difficile et que l’économie est bonne. Mais pour l’instant, ça a l’air solide.