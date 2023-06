Un deuxième soldat de la paix de l’ONU meurt dans une attaque au Mali alors que la menace extrémiste persiste

Un deuxième soldat de la paix de l’ONU est décédé des suites de blessures subies lors d’une attaque dans la région de Tombouctou, dans le nord du Mali, une zone où les extrémistes continuent d’opérer, ont annoncé lundi les Nations Unies.

L’attaque de vendredi contre une patrouille de sécurité qui a d’abord été touchée par un engin explosif improvisé puis par des tirs directs d’armes légères à quatre miles de leur base dans la ville de Ber a tué un casque bleu et en a gravement blessé huit autres, tous originaires du Burkina Faso.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré lundi que le soldat de première classe Bouma Bamouni, 28 ans, est décédé vendredi tandis que le premier lieutenant Ali Barro, décédé dimanche, aurait eu 33 ans le mois prochain. Tous deux ont rejoint la mission de maintien de la paix, connue sous le nom de MINUSMA, le 11 octobre 2022 « où ils ont servi avec professionnalisme, contribuant à nos efforts pour rétablir la paix et la sécurité au Mali », a-t-il déclaré.

Barro est le dixième soldat de la paix de l’ONU à mourir au Mali cette année.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et le Conseil de sécurité de l’ONU ont condamné l’attaque et ont appelé les autorités de transition du Mali à identifier les auteurs et à les traduire en justice, notant que les attaques contre les casques bleus de l’ONU peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international.

Le Mali est dirigé par une junte militaire depuis un coup d’État de 2020 contre un président élu, Ibrahim Boubacar Keita. Depuis 2013, il fait face à des attaques déstabilisatrices de la part de groupes extrémistes armés liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.

En 2021, la France et ses partenaires européens engagés dans la lutte contre les extrémistes dans le nord du Mali se sont retirés du pays après que la junte a fait venir des mercenaires du groupe russe Wagner.