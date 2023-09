Un deuxième requin repéré au large du lieu de vacances britannique en JOURS a déclenché un rare avertissement de drapeau violet alors que la bête était vue à quelques pieds du rivage

POUR la deuxième fois cette semaine, les sauveteurs ont hissé un rare drapeau violet après que des requins aient été repérés à seulement quelques mètres du rivage dans un lieu de vacances britannique.

Il s’agit du deuxième avertissement adressé aux vacanciers de Gran Canaria, après l’alerte il y a quelques jours concernant un requin marteau.

Des requins ont été repérés près du rivage à Playa de las Canteras Crédit : Getty

Le drapeau violet signifie la présence d’une vie marine dangereuse Crédit : C7

Les requins viennent aux îles Canaries pour s’accoupler à cette période de l’année mais sont normalement timides et évitent les humains, selon Canarias 7.

En fait, la plupart des requins-marteaux les requins préfèrent se nourrir de poissons, de crustacés et de mollusques.

Mais aujourd’hui, deux des bêtes ont été aperçues à seulement quelques pas du rivage, sur la Playa de las Canteras.

Les sauveteurs ont rapidement hissé un drapeau violet – le plus insolite à hisser aux îles Canaries.

Il indique la présence d’une vie marine dangereuse, comme des méduses ou les requins.

Au total, il y a six drapeaux de couleurs différentes que vous pouvez voir sur les plages des îles Canaries – les cinq autres sont vert, jaune, rouge, noir et bleu.

Un drapeau vert signifie que la baignade est sécuritaire, tandis qu’un drapeau jaune signifie que la baignade est autorisée mais que les gens doivent faire attention aux conditions.

Un drapeau rouge signale que non natation est autorisée et un drapeau noir signifie que la plage est fermée pour cause de contamination.

Enfin, un drapeau bleu signifie une récompense de qualité, où une plage répond à ses normes.

Les attaques de requins dans les îles Canaries sont extrêmement rares et il y en a moins d’une en moyenne chaque année.

Mais il y a seulement quelques jours, Canarian Weekly rapportait qu’un requin-marteau curieux avait décidé d’enquêter sur la zone de baignade de Las Canteras, à seulement 300 mètres de Lloret.

Les plongeurs et nageurs de la Croix-Rouge ont agi rapidement et ont surveillé le requin, qui s’est enfui vers la mer à son approche.

Plus tôt ceci étéune autre observation de requin marteau à Gran Canaria plus tôt cet été a entraîné la fermeture d’une plage.

Deux des prédateurs ont été aperçus au large de la côte, à Plage de Patalavaca à Mogan, avant natation partir paisiblement.

Ce n’était que l’une des nombreuses observations de requins au large des côtes espagnoles en un mois, dont une près d’une plage de Malaga en juillet.

Les médias espagnols ont fait état d’une découverte déchirante en début de semaine, lorsque deux requins-marteaux bébés ont été retrouvés emmêlés dans un filet de pêche.