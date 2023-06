Un deuxième requin mortel repéré au large des côtes espagnoles en seulement deux jours après que des baigneurs ont été aperçus en train de fuir l’eau

Un DEUXIÈME requin mortel a été repéré au large des côtes espagnoles en seulement deux jours.

Jeudi, des baigneurs terrifiés ont tenté de se mettre en sécurité dans l’eau jusqu’à la taille après qu’un requin se soit approché du rivage au large d’une plage de la Costa Blanca.

Des images ont montré un autre requin dans l’eau du port de Ciutadella à Minorque Crédit : Solarpix

L’apparition matinale du requin près du rivage a fait craindre qu’il ne soit blessé Crédit : Solarpix

Un autre requin a semé la panique un jour plus tôt sur la plage d’Aguamarina à Orihuela Costa 1 crédit

Le requin aurait été retrouvé mort à quelques kilomètres au nord Crédit : Solarpix

L’incident s’est produit sur la plage d’Aguamarina à Orihuela Costa, au sud d’Alicante, en Espagne, vers 10 heures.

Et vendredi matin, des images ont montré un autre requin caché dans l’eau du port de Ciutadella à Minorque.

Son apparition tôt le matin près du rivage a fait craindre qu’il ne soit blessé.

Cela vient au milieu de rapports selon lesquels le requin vu à Aguamarina Beach a été retrouvé mort à quelques kilomètres au nord.

Les rapports initiaux suggéraient qu’il s’agissait d’un tintorera ou d’un requin bleu de 7 pieds.

La bête a semé le chaos lorsque les sauveteurs ont sifflé pour avertir les vacanciers du gros poisson et les ont exhortés à sortir de la mer le plus rapidement possible.

Vendredi, des images semblaient montrer le requin sans vie allongé sur le côté dans la mer près d’une bande de sable où les gens prenaient le soleil.

Cela survient quelques jours après qu’un touriste a été déchiqueté par un requin dans la mer Rouge.

Une femme, qui aurait été une personne âgée vue en train d’être aidée à sortir de l’eau par de bons samaritains, aurait subi une crise de panique après avoir réalisé que le requin était à côté d’elle.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

