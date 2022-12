Un deuxième jumeau de l’Ohio retrouvé en sécurité, une femme en garde à vue après un enlèvement

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Un bébé jumeau qui avait été enlevé lors d’un vol de voiture dans l’Ohio a été retrouvé en sécurité.

Kason Thomass, cinq mois, se trouvait à l’intérieur d’un véhicule volé garé devant un Papa John’s à Indianapolis, Indiana, le service de police local m’a dit jeudi.

Kason, qui a été kidnappé avec son frère jumeau Kyair lundi soir à Columbus, Ohio, était en bonne santé, ont annoncé les autorités. Le seul suspect dans les enlèvements, Nalah Jackson, 24 ans, a été placé en garde à vue et accusé d’enlèvement et de batterie de déchets corporels, La police de Columbus a déclaré dans un communiqué.

Kyair a été retrouvé mardi après avoir été déposé par Mme Jackson à l’aéroport international de Dayton.

Après le sauvetage de Kason, le service de police du métro d’Indianapolis a partagé des photos réconfortantes d’agents répondant tenant Kason dans leurs bras.

“Je pourrais dire que [Kason] ressenti du réconfort et de la joie, qu’il se sentait en sécurité malgré toute l’épreuve qu’il avait traversée », a déclaré le sergent de police d’Indianapolis, Shawn Anderson, dans un déclaration vidéo. “Le tenir a été l’un des meilleurs sentiments que j’ai eu dans ma carrière.”

Un officier est photographié tenant Kason Thomass, cinq mois, après le sauvetage du bébé (IMPD)

Kason a été transporté à l’hôpital après avoir été retrouvé (IMPD)

Les membres de la famille ont dit à l’affilié d’ABC WRTV vendredi que Kason se remettait à l’hôpital mais qu’il devait être libéré à temps pour passer Noël avec sa famille.

«Je ne pouvais pas imaginer ce que les parents et les grands-parents du bébé Kason ont traversé ces derniers jours. Les montagnes russes d’émotions pour nous de faire partie de cela et de le ramener à la maison en toute sécurité et de le réunir en toute sécurité, c’est vraiment incroyable », a déclaré au réseau le sergent Richard El, qui est arrivé pour la première fois sur les lieux jeudi.

Le Sgt El a également raconté avoir serré Kason dans ses bras, espérant lui faire savoir qu’il était désormais en sécurité.

“Il était encore en grenouillère et cela m’a juste rappelé que mes enfants étaient jeunes … Alors je lui ai fait un câlin, je l’ai tenu et je l’ai fait rebondir un peu.[, letting] qu’il sache que tout irait bien et qu’il serait bientôt réuni avec sa famille », a-t-il ajouté.

Kyair et Kason ont été enlevés vers 21h45 lundi après que leur mère ait garé sa voiture au restaurant Donato’s Pizza à Columbus.

Elle est ensuite entrée dans le restaurant pour récupérer une commande DoorDash.

Nalah Jakcson, 24 ans, a été arrêtée pour l’enlèvement de Kason et Kyair Thomass (Plan Ambre de l’Ohio)

Alors que la femme s’éloignait, un suspect qui serait Mme Jackson a pris la direction du nord sur High Street avec les bébés à l’intérieur de la voiture. Mme Jackson, qui se trouvait à l’intérieur du restaurant avant l’enlèvement, s’est ensuite arrêtée dans une station-service à Dayton avant de déposer Kyair à l’aéroport.

Elle aurait demandé de l’argent aux employés de la station-service, a déclaré la police de Columbus.

On ne sait pas ce qui a conduit la police au magasin Papa John’s où Kason a été retrouvé. Les enquêteurs avaient mené des recherches infructueuses dans les résidences précédentes de Mme Jackson et dans les campements de sans-abri qu’elle fréquentait.

La police de Columbus a déclaré qu’elle avait des antécédents criminels d’infractions mineures et qu’elle avait été arrêtée à plusieurs reprises par le département.