Un deuxième juge refuse la libération sous caution de Sean « Diddy » Combs

NEW YORK — Sean « Diddy » Combs reste en détention après qu’un juge a rejeté mercredi la proposition du magnat du hip-hop d’attendre son procès pour trafic sexuel dans le luxe de son manoir de Floride plutôt que dans une sinistre prison fédérale de Brooklyn.

Le juge de district américain Andrew L. Carter a estimé que le plan de Combs — qui comprenait une offre de caution de 50 millions de dollars, une surveillance GPS et des restrictions strictes sur les visiteurs — était « insuffisant » pour assurer la sécurité de la communauté et l’intégrité de son dossier.

Carter, en accord avec les procureurs qui se sont battus pour maintenir Combs en prison, a estimé qu’« aucune condition ou ensemble de conditions » régissant sa libération ne pouvait le protéger contre le risque qu’il menace ou blesse des témoins – une accusation centrale dans son affaire.

Les avocats de Combs tentaient pour la deuxième fois en autant de jours de le faire sortir du centre de détention métropolitain, où il est détenu depuis qu’il a plaidé non coupable mardi des accusations selon lesquelles il aurait abusé physiquement et sexuellement de femmes pendant des années.

Combs est en détention fédérale depuis son arrestation lundi soir dans un hôtel de Manhattan. Un magistrat fédéral a rejeté mardi la demande initiale de libération sous caution de Combs. Mercredi, lui et ses avocats ont refusé de se soumettre au juge Carter, qui présidera son procès.

L’avocat de la défense Marc Agnifilo a déclaré qu’il allait maintenant demander à la Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis d’annuler la décision de Carter et de libérer Combs. En attendant, il souhaite que Combs soit transféré de la prison de Brooklyn, en proie à une violence endémique et à des conditions de détention horribles, vers une prison du New Jersey. Carter a déclaré que les décisions concernant le placement relèvent entièrement du Bureau fédéral des prisons.

« Je ne vais pas le laisser rester en prison un jour de plus que nécessaire », a déclaré Agnifilo aux journalistes à l’extérieur de la salle d’audience.

Combs a regardé les membres de sa famille et a tapoté son cœur à plusieurs reprises au début de l’audience de mercredi, puis il est resté stoïquement assis pour écouter les arguments. Ensuite, alors que les agents fédéraux l’emmenaient, ses proches l’ont embrassé d’un air sombre et ont échangé des claques dans les mains.

Combs, 54 ans, est accusé d’avoir usé de son « pouvoir et de son prestige » pour inciter des victimes féminines et des travailleurs du sexe masculins à se livrer à des performances sexuelles élaborées et sous l’effet de drogues, surnommées « Freak Offs », que Combs organisait, auquel il participait et qu’il enregistrait souvent sur vidéo. Les événements duraient parfois plusieurs jours et Combs et ses victimes recevaient souvent des perfusions intraveineuses pour récupérer, selon l’acte d’accusation.

L’acte d’accusation l’accuse d’avoir contraint et abusé de femmes pendant des années, avec l’aide d’un réseau d’associés et d’employés, tout en ayant recours au chantage et à des actes de violence, notamment des enlèvements, des incendies criminels et des coups physiques, pour empêcher les victimes de s’exprimer.

La procureure Emily Johnson a plaidé pour le maintien de Combs en prison, affirmant que le rappeur autrefois célèbre avait pour habitude d’intimider les accusatrices et les témoins de ses abus présumés. Elle a cité des SMS de femmes qui affirmaient que Combs les avait forcées à faire des « Freak Offs » et les avait ensuite menacées de divulguer des vidéos d’elles en train de se livrer à des actes sexuels.

Johnson a déclaré que l’équipe de défense de Combs « minimisait et sous-estimait horriblement » la propension de Combs à la violence, contestant la description par son avocat d’une agression de 2016 dans un hôtel de Los Angeles comme une querelle d’amoureux. Une vidéo de sécurité de l’événement, qui n’a été révélée qu’en mai, a montré Combs frappant et donnant des coups de pied à sa petite amie de l’époque, la chanteuse de R&B Cassie, dans le couloir d’un hôtel.

« Qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça ? » demanda Carter, incrédule.

Johnson a également profité d’un message texte d’une femme qui affirmait que Combs l’avait traînée par les cheveux dans un couloir. Selon Johnson, la femme aurait dit au rappeur : « Je ne suis pas une poupée de chiffon, je suis l’enfant de quelqu’un. »

« Il y a ici une tendance persistante à la maltraitance », a déclaré M. Johnson.

La maison de Combs en Floride se trouve sur Star Island, un petit bout de terrain artificiel dans la baie de Biscayne, près de Miami Beach, accessible uniquement par une chaussée ou un bateau. C’est l’un des endroits les plus chers des États-Unis pour vivre. La demande de Combs fait écho à celle d’une longue série de riches accusés qui ont proposé de payer des cautions de plusieurs millions de dollars en échange d’une détention à domicile dans un environnement luxueux.

S’il avait été libéré sous caution, Combs aurait été confiné à son domicile, avec des visites limitées à sa famille, aux gardiens de la propriété et aux amis qui ne sont pas considérés comme des complices, ont déclaré ses avocats. Après que les procureurs ont déclaré avoir délivré un mandat de perquisition mardi au chef de la sécurité privée de Combs, ses avocats ont proposé d’engager une nouvelle société pour le surveiller et s’assurer qu’il respecte l’accord proposé.

Carter est resté impassible, remettant en question le plan comme étant un « système prétendument infaillible ».

De nombreuses allégations contenues dans l’acte d’accusation de Combs correspondent aux accusations portées en novembre par Cassie, dont le nom légal est Casandra Ventura. Combs a réglé le procès le lendemain, mais les allégations de cette dernière l’ont poursuivi depuis.

L’AP ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’abus sexuels, à moins qu’elles ne le fassent publiquement, comme l’a fait Ventura.

Sans nommer Ventura mais en faisant clairement référence à elle, Agnifilo a soutenu que toute l’affaire criminelle est le résultat d’une relation de longue date, troublée mais consensuelle, qui a échoué en raison d’une infidélité. Les « Freak Offs », a-t-il soutenu, étaient une extension de cette relation, et non une coercition.

« Le sexe et la violence étaient totalement séparés et motivés par des choses totalement différentes », a déclaré Agnifilo, affirmant que Combs et Cassie ont fait intervenir des travailleuses du sexe dans leur relation parce que « c’était la façon dont ces deux adultes choisissaient d’être intimes ».

Les procureurs ont décrit l’affaire comme étant plus vaste. Ils ont déclaré avoir interrogé plus de 50 victimes et témoins.

Comme beaucoup de figures vieillissantes du hip-hop, Combs, le fondateur de Bad Boy Records, s’était forgé une image publique plus douce. Père de sept enfants, il était un homme d’affaires respecté dont la « White Party » annuelle à Hamptons était autrefois une invitation incontournable pour l’élite du jet-set.

Mais les procureurs ont affirmé qu’il avait facilité ses crimes en utilisant les mêmes entreprises, les mêmes personnes et les mêmes méthodes qui l’ont porté au pouvoir. Ils ont déclaré qu’ils prouveraient les accusations avec des relevés financiers et de voyage, des communications électroniques et des vidéos des « Freak Offs ».

En mars, les autorités ont perquisitionné les domiciles de Combs à Los Angeles et en Floride, saisissant de la drogue, des vidéos et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant, ont indiqué les procureurs. Ils ont également déclaré que les agents avaient saisi des armes à feu et des munitions, dont trois AR-15 dont les numéros de série avaient été falsifiés.

Une condamnation pour chaque chef d’accusation entraînerait une peine obligatoire de 15 ans de prison avec possibilité d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.