Un deuxième judoka quitte les Jeux olympiques de Tokyo avant d’affronter un adversaire israélien que l’Algérien a refusé de rencontrer à propos du conflit palestinien

L’Algérien Nourine s’est attiré les éloges et les critiques après avoir refusé d’affronter Butbal, expliquant que « la cause palestinienne est plus grande que tout cela » avant d’être suspendu par la Fondation internationale de judo (IJF).

La fédération n’a pas immédiatement déclaré pourquoi Abdalrasool n’avait pas participé, et le Guardian a déclaré que l’instance dirigeante et les responsables olympiques soudanais n’avaient pas fourni de commentaire immédiat sur la situation.

Abdalrasool, qui a un classement mondial de 73 kg sur 469, aurait été un outsider de taille contre Butbul, septième au classement, qui a également vu Nourine abandonner un combat contre lui aux championnats du monde 2019.

Abdalrasool devait rencontrer Butbal à la suite de la sortie prématurée de Nourine. « Les athlètes soudanais n’affronteront pas non plus les Israéliens », spéculé un écrivain sportif.

Bien que la nature du retrait d’Abdalrasool ne soit pas claire, il a été rapidement sauvage par certains sur les réseaux sociaux, Nourine faisant également face à la fureur.

« Fethi Nourine et Mohamed Abdalrasool devraient être bannis à vie dans toutes les associations de judo », a déclaré un répondant en colère. « Un antisémitisme aussi flagrant n’a pas sa place dans le sport et devrait être sévèrement puni. »

D’autres ont décrit Abdalrasool comme « un autre lâche », avec une écriture : « Je veux dire que je ne peux pas croire qu’ils haïssent tellement Israël qu’ils soient prêts à ruiner toute leur carrière pour rivaliser équitablement avec un athlète israélien, mais l’antisémitisme est comme ça, n’est-ce pas ? »

Dans un communiqué, l’IJF a déclaré avoir pris sa décision de punir Nourine car elle ne tolérerait pas la « discrimination » et souhaitait favoriser le « respect et l’amitié » au cœur de son code moral.

Nourine a déclaré qu’il avait été motivé par le désir de ne pas « se salir les mains », tandis que son entraîneur a insisté sur le fait que la décision de se retirer avait été la bonne.