Un deuxième journaliste décède à la Coupe du monde – médias

Khalid Al-Misslam était photojournaliste pour la chaîne qatarie Al Kass TV

Le photojournaliste qatari Khalid Al-Misslam a été signalé comme le deuxième journaliste à mourir alors qu’il couvrait la Coupe du monde de football en cours au Qatar.

Le monde du journalisme a été choqué pour la première fois vendredi lorsque le journaliste de football américain Grant Wahl s’est effondré dans la tribune de presse du stade Lusail et est décédé plus tard alors qu’il couvrait la victoire spectaculaire de l’Argentine aux tirs au but contre les Pays-Bas en quarts de finale.

Plus tard dans le week-end, il a été signalé qu’un photojournaliste de la chaîne qatarie Al Kass TV, Khalid Al-Misslam, était également décédé.

Aucune autre information n’a été publiée sur la mort d’Al-Misslam, le journal qatari The Gulf Times ayant initialement signalé le décès et envoyé ses condoléances à sa famille sur les réseaux sociaux.

« Khalid al-Misslam, photojournaliste d’Al Kass TV, est décédé récemment. Al-Misslam, un Qatari, est décédé subitement alors qu’il couvrait la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 », Le Gulf Times a tweeté samedi après-midi.

Khalid al-Misslam, photojournaliste d’Al Kass TV, est décédé récemment.

– GulfTimes (@GulfTimes_QATAR) 10 décembre 2022

Al Kass TV n’a que brièvement évoqué la mort lors d’une émission en direct, et il est dit que le diffuseur veut attendre plus de détails avant de publier toute déclaration sur son employé.

La Coupe du monde Qatar 2022 devrait se conclure dimanche avec sa finale.

Avant cela, l’Argentine affrontera la Croatie en demi-finale mardi, tandis que les outsiders marocains affronteront la France, tenante du titre, dans le dernier carré mercredi.