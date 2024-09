Un deuxième homme condamné pour avoir falsifié les peintures d’un artiste anishinaabe

Dans une mise à jour sur l’un des plus grands cas de fraude artistique au Canada, David John Voss, de l’Ontario, a été condamné à cinq ans de prison après plaider coupable en juin pour son rôle dans un réseau de fraude artistique qui a contrefait et vendu des milliers de tableaux faussement attribués au regretté artiste anishinaabe Norval Morrisseau. La condamnation de Voss fait suite à celle du co-conspirateur et agresseur sexuel condamné Gary Lamont, qui a été condamné à une peine de prison. peine de cinq ans en décembre dernier pour son implication dans un réseau de fraude.

Selon le dossier, Voss aurait développé et supervisé un processus de production de type chaîne de montage, ayant recruté des artistes pour travailler avec des contours de « peinture par numéros » qu’il avait dessinés pour imiter le style coloré et le sujet imprégné de spiritualité de Morrisseau. Le réseau a opéré en Ontario du milieu des années 90 à 2019, disséminant des milliers de peintures contrefaites entre les mains de marchands et d’acheteurs. Huit personnes ont été arrêté et inculpé en relation avec la bague en 2023, y compris Voss, Lamont et le propre neveu de l’artiste décédé, Benjamin Morrisseau.

Hyperallergique n’a pas pu entrer en contact avec Voss ou son représentant légal pour obtenir un commentaire.





Le regretté peintre anishinaabe Norval Morrisseau discute de ses œuvres.

Norval Morrisseau, également connu sous le nom de Copper Thunderbird, est né en 1932 Morrisseau est né à Bingwi Neyaashi, dans la réserve des Ojibwés, près de Beardsmore, en Ontario. L’artiste a grandi dans la culture anishinaabe jusqu’à l’âge de six ans, lorsqu’il a été envoyé dans un pensionnat catholique, où il a subi des abus pendant quatre ans avant de pouvoir renouer avec sa culture et ses traditions. Artiste autodidacte, Morrisseau a développé la Woodlands School of Canadian Art, un style qui transcrivait visuellement les histoires orales et la cosmologie ojibwées à travers des représentations inspirées des pétroglyphes de personnes et d’animaux aux couleurs vives et aux motifs et contours audacieux. Il est resté actif des années 1960 jusqu’à sa mort des suites de complications dues à la maladie de Parkinson en 2007. Avec des dizaines d’expositions personnelles au Canada et aux États-Unis, il est considéré à la fois comme le «grand-père de l’art indigène contemporain.”

« Norval Morrisseau est l’un des plus grands artistes autochtones du monde — il est l’icône spirituelle et culturelle du Canada », a déclaré le directeur de la succession de l’artiste, Cory Dingle, dans une interview. avec Hyperallergique« Il a permis au Canada d’avoir un dialogue sur la scène internationale au sujet du racisme systémique, du traitement des peuples autochtones et de la liberté sexuelle en tant qu’homme bisexuel dans les années 60. Le Canada est en avance sur de nombreux points moraux et éthiques grâce à Morrisseau, à son art et à sa force. »





Norval Morrisseau, « Grandfather Snake Water » (c. 1991), acrylique sur toile, 48 x 48 pouces (~122 x 122 cm)

Morrisseau lui-même était parfaitement conscient des faussaires d’art qui ciblaient sa pratique et a travaillé pour protéger son héritage dans les années qui ont précédé sa mort par la création de la Norval Morrisseau Heritage Society. Cependant, le musicien de Barenaked Ladies Kévin Hearn a attiré l’attention lorsqu’il a poursuivi la galerie Maslak-McLeod de Toronto en 2013 après avoir appris qu’il leur avait acheté un faux tableau de Morrisseau en 2005. Le procès et l’enquête sur la contrefaçon ont ouvert les vannes de la découverte du réseau de fraude basé en Ontario.

Depuis 2019, des milliers de tableaux contrefaits Des tableaux de Morrisseau ont été signalés et saisis dans le cadre de l’enquête, provoquant la déception et la colère des collectionneurs qui ont déboursé entre cinq et six chiffres pour ce qu’ils croyaient être des tableaux authentiques de Morrisseau. Cela n’inclut pas la dépréciation des tableaux réels détenus par la succession de Morrisseau, qui, comme l’a déclaré la juge de la Cour supérieure de l’Ontario Bonnie Warkentin à la Cour suprême, Radio-Canadaa « irrémédiablement endommagé » l’héritage de l’artiste.

Voss a identifié environ 1 800 tableaux frauduleux au cours de la procédure judiciaire. Dingle estime que le réseau de contrefaçon a pu diffuser environ 5 000 faux sur le marché de l’art au cours des 30 dernières années, notant que la succession a actuellement plus de 1 500 demandes d’authentification dans sa file d’attente.





Norval Morrisseau, « In Honor Of Native Motherhood » (vers 1992), acrylique sur toile, 30 x 60 pouces (~76,2 x 152,4 cm)

Dingle a dit Hyperallergique Selon les autorités, cette fraude a probablement généré des pertes de l’ordre de 100 millions de dollars pour la succession de Morrisseau et ses descendants survivants, sans parler de la marchandisation dévastatrice des traditions et de la culture anishinaabe. Les tribunaux ont refusé de demander réparation dans cette affaire en raison du réseau complexe de parties concernées – une décision que Dingle dit préférer, car elle a prolongé la peine de Voss.

Resté à nettoyer le marché après ce que Dingle a appelé le « plus grand événement d’appropriation culturelle de l’histoire », lui et les autres bénévoles de la succession de Morrisseau ont déposé la signature de l’artiste, collaboré avec des informaticiens sur un modèle d’IA capable d’identifier les peintures contrefaites et commencé à faire avancer le changement de politique avec l’aide bénévole de cabinets d’avocats, dont Michon de Reya, Bereskin and Parr et Clark Miller, pour protéger non seulement l’héritage de Morrisseau, mais aussi celui de tout artiste en Amérique du Nord à l’avenir.

« Cela aurait dû être fait depuis longtemps », conclut Dingle. « Ce n’est pas seulement l’artiste et son patrimoine qui sont en cause. C’est la culture. C’est le marché de l’art dans son ensemble. Ce sont tous les artistes qui souffrent de cette situation. C’est aussi notre incapacité à partager notre culture, notre héritage et nos leçons de morale. »