Un deuxième homme, 27 ans, arrêté après que son père a été «assassiné» à quelques mètres de chez lui alors que des flics ont repéré un corps entouré d’un gang en fuite

Un DEUXIÈME homme a été arrêté pour suspicion de meurtre après qu’un père a été retrouvé mourant à quelques mètres de son domicile entouré d’un groupe d’hommes.

Le père – qui avait la cinquantaine – rentrait du pub chez lui lorsqu’une bagarre brutale a éclaté à High Wycombe, Bucks.

Les médecins légistes ont fouillé près d’un garage à essence ce matin Crédit : Peter Manning / LNP

La police qui était en patrouille a trouvé l’homme en train de se battre pour sa vie à l’extérieur d’une station-service juste après minuit.

Lorsque les policiers se sont précipités pour le sauver, le groupe d’hommes avec qui il se battait a fui les lieux après avoir vu des lumières bleues clignotantes.

Les flics ont ensuite essayé de lui faire subir une RCR avant l’arrivée des médecins, mais il a été déclaré mort sur les lieux.

Peu de temps après, des agents ont arrêté un homme de 25 ans de High Wycombe soupçonné de meurtre. Il reste en garde à vue.

Un deuxième homme, âgé de 27 ans et également originaire de High Wycombe, a été arrêté samedi soir pour suspicion de meurtre et est toujours en garde à vue.

La famille et les amis se sont réunis à la station-service lorsqu’il est décédé, qui se trouverait à quelques centaines de mètres de sa maison familiale.

Une femme a déclaré au Sun: « Nous sommes en deuil. »

Un autre a ajouté : « C’est arrivé près de la station-service. J’ai entendu dire qu’il avait été poignardé. Cela doit être terrible pour sa famille.

‘PROBLÈME DANS UN PUB’

Un voisin a déclaré : « On m’a dit qu’il y avait des problèmes dans un pub et que les problèmes se sont répandus en bas de la colline. On dirait qu’il a presque réussi à rentrer chez lui.

La police a déclaré aujourd’hui que ses plus proches parents avaient été informés et qu’un homme avait été arrêté pour suspicion de meurtre.

Un cordon est resté en place sur les lieux pendant que les médecins légistes fouillaient les buissons à proximité de la station-service.

Le surintendant-détective Ailsa Kent, qui mène la chasse à ses assassins, a déclaré : « Nos pensées vont à la famille de la victime en cette période extrêmement difficile. La famille est soutenue par des agents de liaison familiale.

« Lorsque les policiers ont découvert la victime, il était entouré d’un groupe d’hommes, qui ont pris la fuite lorsque les policiers se sont approchés de leur véhicule de police aux feux bleus allumés.

«Nous exhortons tous les hommes qui se trouvaient sur les lieux à contacter la police dès que possible, car ils pourraient disposer d’informations vitales pouvant aider notre enquête.

« Nous avons arrêté un homme soupçonné de meurtre. Il est actuellement en garde à vue.

«Je ferais appel à tous ceux qui se trouvaient dans la région de Micklefield Road et Hicks Farm Rise aux premières heures de ce matin, qui ont vu ou entendu quelque chose à venir.

« Si vous avez des images, que ce soit une caméra de tableau de bord, une vidéosurveillance, un téléphone portable ou une caméra de sonnette, veuillez conserver ces images et contacter la police.

«Vous pouvez contacter la police de Thames Valley en appelant le 101 ou en visitant notre site Web, en citant le numéro de référence 59 (31/7).

Elle a ajouté: «Nous nous excusons auprès des résidents pour tout inconvénient que cela pourrait causer, mais la zone a été fermée afin que nous puissions effectuer des examens et des enquêtes vitaux.

« Je comprends que la nouvelle de ce meurtre va choquer la communauté, mais soyez rassurés que la police de Thames Valley mène une enquête approfondie pour établir ce qui s’est passé. Toute personne ayant des inquiétudes peut parler à nos agents sur place.

« Je remercie le public pour sa compréhension et son soutien pendant que nous menons notre enquête. »