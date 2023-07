Un deuxième enfant de huit ans décède après un accident à l’école de Wimbledon

Un deuxième enfant est décédé après qu’un Land Rover s’est écrasé jeudi à travers une clôture d’école dans le sud-ouest de Londres.

La police métropolitaine a nommé la jeune fille Nuria Sajjad, âgée de huit ans.

Plusieurs personnes ont été blessées après que la voiture est sortie de la route et est entrée en collision avec un bâtiment de la Study Prep School de Wimbledon à 9 h 54. La mort d’une autre fille, Selena Lau, huit ans, a été confirmée plus tard le même jour.

Dans un communiqué, la famille de Nuria a déclaré : « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimée Nuria le dimanche 9 juillet 2023. Nuria était la lumière de nos vies. Elle incarnait la joie, la gentillesse et la générosité et elle était aimée de tous autour d’elle.

« Nous tenons à remercier les efforts des services d’urgence, tout le personnel extraordinaire de l’hôpital St George, les parents des camarades de classe de Nuria et le personnel de préparation à l’étude pour tout ce qu’ils ont fait pour faciliter le voyage de Nuria.

« Nous demandons que notre vie privée soit respectée en cette période difficile. »

Suite à l’accident, 35 véhicules de police se sont rendus sur les lieux avec d’autres membres des services d’urgence. Au total, 16 personnes ont été soignées sur les lieux et 10, dont une fillette de sept mois, ont été transportées à l’hôpital.

Une femme dans la quarantaine reste hospitalisée dans un état grave, tandis que d’autres ont été soignées pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

La police a déclaré que les adultes blessés étaient des parents ou des soignants et non du personnel de l’école.

La conductrice de la voiture, une femme de 46 ans de Wimbledon, a été arrêtée sur les lieux, soupçonnée d’avoir causé la mort par conduite dangereuse. Elle a été emmenée à l’hôpital, où son état a également été évalué comme ne mettant pas sa vie en danger, et a été libérée sous caution jusqu’à une date fin juillet dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Les détectives de l’unité d’enquête sur les collisions graves du Met mènent une enquête et leurs enquêtes sont en cours. L’incident n’est pas traité comme lié au terrorisme.

Une déclaration publiée par la famille de Selena Lau, également décédée dans l’accident, la décrit comme une « fille intelligente et effrontée » qui avait été « adorée et aimée de tous ».

« La famille souhaite que sa vie privée soit respectée en ce moment triste », a-t-il déclaré.

Un cordon de police a été levé vendredi matin et les habitants ont commencé à déposer des hommages floraux aux portes de l’école.

Une femme portant une écharpe bleue autour de son bras s’est rendue sur les lieux et a laissé des fleurs dans une boîte et une carte. Une note qu’elle a laissée sur les lieux disait: « Chère Selena, tu seras toujours notre étoile brillante. Tu vas tellement nous manquer. »

Un autre hommage disait: «La communauté de Wimbledon bat et bat comme une seule. Laissez-nous vous aider. Nous prions pour que les nombreux souvenirs heureux formés dans cette merveilleuse école et dans votre vie de famille puissent vous serrer dans leurs bras et, avec le temps, apporter un peu de réconfort.

Certains ont remercié le personnel de l’école. L’un d’eux disait : « Chers tous les membres du personnel qui travaillent ici, j’espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment désolé. Merci pour tout ce que vous faites pour aider.

DCS Clair Kelland, le commandant de la police locale du sud-ouest de Londres, a déclaré: «Il est difficile d’imaginer la douleur et le bouleversement que traversent les familles des personnes impliquées et nous ferons tout notre possible pour les soutenir pendant que notre enquête se poursuit.

«Je sais que l’impact de cet incident tragique se fait également sentir dans la communauté au sens large et nous travaillons avec nos partenaires pour garantir que le soutien approprié est en place.

« Je comprends que beaucoup de gens voudront des réponses sur la façon dont cela s’est passé et il y a une équipe de détectives qui travaille pour établir les circonstances. »