Un deuxième élève du primaire tué par une infection bactérienne mortelle après la confirmation de deux autres cas

UN ÉCOLE est décédé d’une infection bactérienne rare quelques jours seulement après le meurtre d’une fillette de six ans.

Le jeune, qui était élève à l’école primaire Victoria de Penarth, au Pays de Galles, est décédé plus tôt cette semaine après avoir contracté le streptocoque hautement infectieux A.

Dans une déclaration conjointe, l’école et le Vale of Glamorgan Council ont confirmé la mort de l’enfant, rapporte WalesOnline.

Il disait: “L’école et le conseil souhaitent transmettre leurs plus sincères condoléances à la famille en cette période incroyablement difficile.

“Un soutien est fourni au personnel et aux élèves par l’équipe de psychologues scolaires du conseil et des informations de Public Health Wales ont été diffusées aux parents le cas échéant.

“Il est peu probable que d’autres élèves soient touchés par la maladie et les symptômes graves sont extrêmement rares.”

Cela survient après que deux autres cas de streptocoque du groupe A, également connu sous le nom de Strep A, ont été confirmés dans une école proche de celle fréquentée par une fillette de six ans décédée des suites de l’infection.

L’élève de première année de l’école primaire Ashford Church of England à Ashford, dans le Surrey, est décédé le 22 novembre.

Tous les élèves et le personnel de l’école ont reçu des antibiotiques puissants par des spécialistes de l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

L’agence britannique de sécurité sanitaire a maintenant été informée de cas de streptocoque A au cours des années 1 et 6 à l’école voisine d’Echelford – tandis qu’un troisième élève a une maladie étroitement liée à la scarlatine.

Une lettre aurait été envoyée à tous les parents d’enfants d’Echelford, les informant qu’ils avaient éteint les fontaines d’eau potable et surveillaient attentivement les élèves.

Les cadres supérieurs d’Echelford auraient déclaré avoir été informés que les enfants devraient continuer à fréquenter l’école normalement et que les parents ne devraient pas être trop alarmés.

Ils ont assuré qu’ils continueraient à revoir et à se concentrer davantage sur l’hygiène dans toute l’école et qu’ils augmentaient l’hygiène des mains et le nettoyage des zones clés.

Un porte-parole de l’Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré en réponse aux derniers cas confirmés : “Dans le cadre de notre réponse de santé publique aux nouvelles tragiques de la semaine dernière, nous avons publié des informations générales sur les signes et les symptômes de la scarlatine, ce qui n’est pas rare, aux écoles à proximité d’Ashford Primary.

“Un certain nombre d’autres maladies circulent généralement à cette période de l’année et il est conseillé aux parents, au personnel de l’école et de la crèche d’être conscients des symptômes, de suivre les vaccinations et de demander conseil au NHS 111 s’ils ont des inquiétudes.”

La bactérie – parfois connue sous le nom d’angine streptococcique – provoque généralement un mal de gorge ou une éruption cutanée et est transmise par contact physique ou par des gouttelettes provenant d’éternuements ou de toux.

Dans de très rares cas, l’infection peut devenir invasive et pénétrer dans des parties du corps où les bactéries ne se trouvent normalement pas, ce qui peut être grave.