Un deuxième danger pour la république – Shaw Local

Il est décourageant d’interagir avec tant de voisins qui sont soit aveugles, soit indifférents aux dangers de la démocratie américaine. Comme le détaille le sénateur Sheldon Whitehouse dans sa série de discours au sol intitulée “The Scheme”, youtube.be/LZ9SlCr5Htknos libertés démocratiques sont attaquées et démantelées de l’intérieur.

L’ennemi, une poignée de milliardaires du réseau Koch et de la société fédéraliste, a capturé la moitié du Congrès et de la Cour suprême. Cette cabale de ploutocrates de droite et d’oligarques d’entreprise a dépensé plus de 580 millions de dollars pour installer des juges pour faire leur offre contre la volonté de la majorité.

Depuis 2010, il y a eu plus de 80 décisions SCOTUS 5-4 favorisant les demandes de ce groupe par rapport aux intérêts du public. Décisions opposées aux protections économiques, environnementales, sociales, du travail, des consommateurs, de la santé et constitutionnelles de We the People.

Les décisions récentes ont affaibli le droit de vote, les droits civils, les droits de Miranda, la sécurité des armes à feu, la séparation de l’Église et de l’État, les droits de l’environnement et des consommateurs, et ont audacieusement détruit la liberté de la femme de contrôler son propre corps et la planification familiale. Pas étonnant que la majorité désapprouve SCOTUS et leurs catalyseurs obstructionnistes du GOP. Et ils ne font que commencer.

L’avertissement de l’audience du 6 janvier de l’honorable juge conservateur Michael Luttig est choquant : “Donald Trump, ses alliés et ses partisans sont un danger clair et présent pour la démocratie américaine”. Un SCOTUS radicalisé et incontrôlé est la deuxième menace menant l’Amérique sur la voie du fascisme, encouragé par le tiers des Américains qui refusent de voter. Les non-votants feraient mieux de se réveiller.

Bob Janz

McHenry