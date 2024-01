Un deuxième conservateur d’art autochtone quitte le Musée des beaux-arts de l’Ontario – ARTnews.com

Photo Robert Okine/Getty Images

Une deuxième conservatrice d’art autochtone a quitté le Musée des beaux-arts de l’Ontario à Toronto, qui a fait l’objet d’un examen minutieux l’année dernière après le départ d’une autre conservatrice du département d’art autochtone et canadien, apparemment à la suite de tensions liées à ses opinions sur la Palestine.

Jeudi, le Globe et Mail signalé que Taqralik Partridge n’était plus conservatrice associée de l’art autochtone, poste qu’elle occupait depuis moins de deux ans. Un porte-parole du musée a déclaré à la publication canadienne que Partridge, poète et interprète, était partie pour « se concentrer sur sa pratique artistique ». On ne sait toujours pas exactement quand Partridge est parti, mais le porte-parole a déclaré que le personnel avait été informé de son départ plus tôt ce mois-ci.

“Le travail de conservation de Taqralik Partridge soutenant le soin, l’acquisition, la recherche, l’interprétation et l’exposition de l’art inuit de toutes les périodes a été d’une valeur inestimable pour l’AGO”, a déclaré Stephan Jost, directeur du musée, dans un communiqué au Globe et Mail.

Le départ de Partridge est intervenu moins de deux mois après que Wanda Nanibush, conservatrice de haut rang de l’art autochtone au musée, a quitté l’AGO après sept ans. L’institution a déclaré que son départ s’était fait par « décision mutuelle ».

Le Globe et Mail avait précédemment rapporté que le départ de Nanibush pourrait avoir été en partie alimenté par ses opinions pro-palestiniennes exprimées sur les réseaux sociaux. Le Musée des Arts d’Israël, Canada a envoyé une lettre aux dirigeants du musée dénonçant les « diatribes incendiaires et inexactes de Nanibush contre Israël », mais une source au sein de l’AGO a déclaré au Globe et Mail que la missive n’a pas incité Nanibush, qui a écrit en 2016 un essai sur la vision de la Palestine selon ce qu’elle a appelé une « perspective autochtone », à partir.

Une vague de lettres ouvertes sur le départ de Nanibush a suivi. La plus récente d’entre elles, celle de l’Indigenous Curatorial Collective de Toronto, appelle l’AGO à « libérer Nanibush de toute obligation légale l’empêchant de parler publiquement de son mandat et de son licenciement, de la façon dont elle voit ce qui s’est passé et pourquoi ».

Le départ de Nanibush fait de l’AGO la troisième grande institution à perdre un conservateur d’art autochtone vedette au cours des trois dernières années.

En 2022, Sandra Benites a quitté le Musée d’Art de São Paulo après que le musée ait été accusé d’avoir censuré une exposition qu’elle organisait ; elle était devenue la première conservatrice autochtone à travailler dans un musée brésilien lorsqu’elle avait été embauchée trois ans plus tôt. Plus tard en 2022, le Musée des beaux-arts du Canada a brusquement licencié quatre conservateurs, dont Greg Hill, qui y travaillait depuis 22 ans et fut le premier conservateur autochtone à y travailler.

Au moment où Partridge a été embauchée par l’AGO en 2022, elle avait déjà organisé l’exposition du musée en 2018 « Tunirrusiangit : Kenojuak Ashevak et Tim Pitsiulak ». Lors de l’annonce de son embauche, Julian Cox, directrice adjointe et conservatrice en chef de l’AGO, a loué son poste nouvellement créé pour sa capacité à « amplifier l’urgence et la pertinence mondiale de l’art inuit, ici et à l’échelle internationale ».

Un porte-parole de l’AGO n’a pas immédiatement répondu à ARTactualitésdemande de commentaire.