Un deuxième cas humain de grippe aviaire en Amérique sonne l’alarme

Ô n 22 mai Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont confirmé une nouvelle infection humaine par le H 5 virus de la grippe aviaire, un virus à potentiel pandémique qui s’est récemment propagé rapidement parmi les vaches laitières en Amérique. Il s’agit du deuxième cas humain identifié lié à l’épidémie chez les vaches. Tous deux sont des ouvriers agricoles qui ont probablement été infectés par contact avec des animaux infectés et n’ont présenté que de légers symptômes. Bien qu’il n’existe aucune preuve de transmission interhumaine pour l’instant, les autorités américaines de santé publique sont en état d’alerte maximale. La moitié du stock national de H 5 N 1 vaccin est en cours de préparation pour son déploiement.

Les virus de la grippe infectent de nombreuses espèces et, de temps en temps, un virus traverse et infecte une espèce qui n’est pas sa spécialité. Lorsque cela se produit, cela pourrait être hautement mortel pour la nouvelle espèce hôte. H 5 N 1, un virus de la grippe aviaire qui s’est maintenant propagé à de nombreuses espèces d’oiseaux et à certaines espèces de mammifères, fait partie de ceux qui ont un potentiel pandémique car il n’y a aucune immunité contre lui chez l’homme. Au cours des près de trois décennies qui se sont écoulées depuis H 5 N 1 a été détecté pour la première fois chez des oies en Chine, il y a eu environ 900 infections humaines connues dans le monde, généralement par contact avec des volailles ou d’autres oiseaux infectés. Près de la moitié d’entre eux ont été mortels. Pourtant, des infections bénignes ou asymptomatiques n’auraient pas été détectées, ce qui aurait fait baisser le taux de mortalité.