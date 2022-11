Un deuxième bateau de plus de 100 Rohingyas débarque sur une plage indonésienne

BANDA ACEH, Indonésie – Plus de 100 musulmans rohingyas voyageant dans un bateau en bois ont débarqué sur une plage indonésienne, le deuxième groupe en autant de jours à arriver dans la province d’Aceh, la plus au nord de la nation insulaire.

Le groupe de 61 hommes, 36 femmes et 22 enfants qui ont atterri mercredi matin dans le village de Bluka Teubai, dans le nord de l’Aceh, ont été emmenés à la salle des pêcheurs et y resteront en attendant de plus amples informations des autorités locales, a déclaré Nawafil Mahyudha, chef de Dewantara sub -district.