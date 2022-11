Un deuxième bateau de plus de 100 Rohingyas débarque sur une plage indonésienne

BANDA ACEH, Indonésie (AP) – Plus de 100 musulmans rohingyas voyageant dans un bateau en bois ont débarqué sur une plage indonésienne, le deuxième groupe en autant de jours à arriver dans la province la plus septentrionale de la nation insulaire d’Aceh.

Le groupe de 61 hommes, 36 femmes et 22 enfants qui ont atterri mercredi matin dans le village de Bluka Teubai, dans le nord de l’Aceh, ont été emmenés à la salle des pêcheurs et y resteront en attendant de plus amples informations des autorités locales, a déclaré Nawafil Mahyudha, chef de Dewantara sub -district.

Un groupe de 110 réfugiés rohingyas faibles et affamés a également atterri mardi dans le district du nord d’Aceh après avoir voyagé en bateau pendant plus d’un mois. Ils visaient la Malaisie après avoir quitté le Myanmar mais se sont échoués dans les eaux d’Aceh.

En mars, 114 réfugiés rohingyas ont également été retrouvés sur une plage du district voisin de Bireuen.

Des centaines de milliers de musulmans rohingyas ont fui le Myanmar à majorité bouddhiste vers des camps de réfugiés au Bangladesh depuis août 2017, lorsque l’armée du Myanmar a lancé des opérations en réponse aux attaques d’un groupe rebelle. Les forces de sécurité du Myanmar ont été accusées de viols massifs, de meurtres et d’incendies de milliers de maisons rohingyas.

Des groupes de Rohingyas ont tenté de quitter les camps du Bangladesh par la mer pour chercher une vie meilleure dans d’autres pays à majorité musulmane de la région. La Malaisie est une destination courante pour les bateaux, même si de nombreux réfugiés rohingyas qui y débarquent risquent la détention.

Bien que l’Indonésie voisine ne soit pas signataire de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés de 1951, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré qu’un règlement présidentiel de 2016 fournit un cadre juridique régissant le traitement des réfugiés sur des bateaux en détresse près de l’Indonésie et les aide à débarquer dans le pays.

Yayan Zamzami, Associated Press