Un deuxième ballon espion repéré au-dessus de l’Amérique latine, selon le Pentagone, alors que Blinken reporte son voyage en Chine

Un deuxième ballon espion chinois aurait survolé l’Amérique latine, selon le Pentagone, dans des commentaires intervenus alors que le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a reporté une visite en Chine après l’intrusion d’un ballon chinois séparé à haute altitude dans l’espace aérien américain. .

“Nous voyons des rapports faisant état d’un ballon transitant par l’Amérique latine”, a déclaré le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, un jour après que le premier engin a été repéré au-dessus du ciel américain. “Nous évaluons maintenant qu’il s’agit d’un autre ballon de surveillance chinois.”

Le Pentagone n’a pas précisé l’emplacement exact du ballon, mais un responsable américain a déclaré à CNN qu’il ne semblait pas se diriger actuellement vers les États-Unis.

En Corée du Sud vendredi, Blinken a déclaré qu’il s’était entretenu avec Wang Yi, le plus haut diplomate chinois, et “a clairement indiqué que la présence de ce ballon de surveillance dans l’espace aérien américain est une violation manifeste de la souveraineté américaine et du droit international”.

Blinken a cependant déclaré qu’il avait dit à Wang que “les États-Unis sont attachés à un engagement diplomatique avec la Chine et que je prévois de me rendre à Pékin lorsque les conditions le permettront”.

“La première étape consiste à retirer l’outil de surveillance de notre espace aérien. C’est ce sur quoi nous nous concentrons », a-t-il déclaré aux journalistes.

Les canaux de communication sont restés ouverts entre les deux pays, a déclaré un porte-parole du département d’Etat, soulignant que le voyage avait seulement été reporté et non annulé.

Blinken aurait été le premier secrétaire d’État américain à se rendre en Chine depuis octobre 2018, signalant un dégel après une période de friction sous l’ancien président Donald Trump.

Le mois dernier, Blinken a déclaré qu’il utiliserait le voyage pour aider à établir des “garde-fous” pour empêcher la relation de dégénérer en conflit total.

La Chine s’est excusée pour la présence de l’engin dans l’espace aérien américain, affirmant qu’il s’agissait d’un ballon météo qui avait été dévié de sa trajectoire, mais les responsables américains ont clairement indiqué qu’ils ne croyaient pas à cette explication.

Interrogé sur le ballon, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré vendredi: “La partie chinoise regrette l’entrée involontaire du dirigeable dans l’espace aérien américain… C’est un dirigeable civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques… Le dirigeable a dévié loin de sa trajectoire prévue .”

Une déclaration ultérieure du ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que certains politiciens et médias américains profitaient de l’incident pour “discréditer” la Chine.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré qu’il y avait un consensus entre le président Joe Biden et ses conseillers sur le fait que Blinken ne devrait pas se rendre en Chine ce week-end et a souligné que le ballon ne constituait pas une menace militaire ou physique.

Les législateurs républicains se sont précipités sur l’incident du ballon, qualifiant Biden – qui a largement préservé et parfois élargi les politiques bellicistes de Trump sur la Chine – de faible.

Michael McCaul, président républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a demandé vendredi pourquoi l’administration n’avait pas abattu le ballon, accusant le président de lui permettre de poser “une menace directe et continue à la sécurité nationale de la patrie américaine”.

Le sénateur républicain Jerry Moran a déclaré vendredi avoir reçu des informations sur le ballon au-dessus du nord-est du Kansas.

“La Chine a envahi l’espace aérien américain et l’administrateur Biden doit prendre des mesures pour remédier à cette situation. Un retard supplémentaire est inacceptable », a-t-il déclaré.

Un responsable américain de la défense a déclaré plus tôt que Biden avait demandé des options militaires, mais que le Pentagone pensait qu’abattre l’objet exposerait les personnes au sol à des débris.

Le ballon avait “une valeur ajoutée limitée du point de vue de la collecte de renseignements”, a déclaré le responsable de la défense aux journalistes sous couvert d’anonymat.

Le Pentagone s’attendait à ce que le ballon continue de voyager au-dessus de l’espace aérien américain pendant encore quelques jours, a déclaré un porte-parole.

L’engin a emprunté une trajectoire de vol qui le porterait au-dessus d’un certain nombre de sites sensibles, ont déclaré des responsables. Ils comprennent des bases militaires dans le Montana qui abritent des silos de missiles balistiques intercontinentaux.

Le report du voyage de Blinken, qui avait été arrangé en novembre par Biden et le président chinois, Xi Jinping, va faire reculer les efforts pour résoudre plusieurs points de friction, notamment sur l’avenir de Taïwan, et la posture militaire de chaque partie dans l’Indo-Pacifique. .

Pékin s’est vigoureusement opposé cette semaine à un accord entre les Philippines et les États-Unis dans lequel Manille a accordé aux États-Unis un accès élargi à ses bases militaires. Dans le cadre de l’accord, les États-Unis auront un accès supplémentaire aux bases philippines pour une formation conjointe, le stockage d’équipements et de fournitures et la construction d’installations, mais pas pour établir une présence permanente.