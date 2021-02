Un deuxième ancien assistant accuse le gouverneur de New York Andrew Cuomo de harcèlement sexuel

ALBANY, NY – Le gouverneur Andrew Cuomo a été accusé samedi par une deuxième ancienne aide de harcèlement sexuel.

L’ex-aide, Charlotte Bennett, a déclaré au New York Times qu’elle avait été mise à l’aise à plusieurs reprises par Cuomo après avoir été embauchée en 2019 dans le bureau du gouverneur.

En particulier, la femme de 25 ans a déclaré que le gouverneur lui avait posé des questions sur sa vie personnelle, par exemple si l’âge faisait une différence dans une relation.

Elle a déclaré au journal que bien que le gouverneur démocrate n’ait jamais essayé de la toucher, elle estimait qu’il était inapproprié, en particulier après un échange le 5 juin dans son bureau du Capitole de l’État à Albany alors qu’elle travaillait sur la réponse COVID-19 du personnel.

Elle a quitté l’administration en novembre et avait déjà fait part de ses préoccupations à ses supérieurs, a rapporté le journal.

Elle avait initialement considéré Cuomo, 63 ans, comme un mentor, racontant même comment elle avait grandi près de son ancienne maison à New Castle et joué au football contre l’une de ses filles; il a trois filles, toutes dans la vingtaine.

«J’ai compris que le gouverneur voulait coucher avec moi et se sentait terriblement mal à l’aise et effrayé», a déclaré Bennett au Times. «Et je me demandais comment j’allais m’en sortir et je pensais que c’était la fin de mon travail.»

Dans un communiqué, Cuomo a nié avoir jamais tenté de courtiser Bennett, et son bureau a déclaré que l’État entreprendrait une enquête sur l’incident par l’ancienne juge fédérale Barbara Jones.

«Mme Bennett était un membre travailleur et apprécié de notre équipe pendant le COVID. Elle a parfaitement le droit de s’exprimer», a déclaré Cuomo.

«Quand elle est venue me voir et s’est ouverte sur le fait qu’elle était une survivante d’agression sexuelle et comment cela l’a façonnée, ainsi que ses efforts continus pour créer une organisation qui lui a permis d’aider d’autres survivants, j’ai essayé de la soutenir et de l’aider.

Les accusations de harcèlement sexuel étaient les deuxièmes en une semaine contre le gouverneur à trois mandats, élu pour la première fois en 2010.

Mercredi, l’ancienne assistante Lindsey Boylan a écrit un article sur le site Medium selon lequel Cuomo l’a harcelée sexuellement pendant ses deux ans de travail dans le gouvernement de l’État.

Boylan a écrit, en partie: « Andrew Cuomo a abusé de son pouvoir de gouverneur pour me harceler sexuellement, tout comme il l’avait fait avec tant d’autres femmes. »

Dernières allégations contre Cuomo

Les allégations de Bennett ont alimenté une autre série d’appels pour une enquête indépendante sur Cuomo et la chambre exécutive.

«Les allégations persistantes sont profondément inquiétantes et préoccupantes. Le comportement décrit n’a pas sa place sur le lieu de travail », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Andrea Stewart-Cousins, un démocrate de Yonkers, dans un communiqué.

« Une enquête véritablement indépendante doit commencer immédiatement. »

On ne sait pas avec certitude si un examen par Jones serait satisfaisant pour les législateurs. Les législateurs ont demandé qu’une enquête soit menée par le procureur général Letitia James ou un autre organisme extérieur.

Mais pour que James fasse une enquête complète, elle aurait probablement besoin d’une recommandation du bureau de Cuomo, ce qu’il n’a pas fait.

Le lieutenant-gouverneur de Cuomo, Kathy Hochul, a déclaré dans un communiqué: « Tout le monde mérite que sa voix soit entendue et prise au sérieux. Je soutiens un examen indépendant. »

Le groupe de travail sur le harcèlement sexuel, qui comprend des femmes qui ont déclaré avoir été maltraitées alors qu’elles travaillaient dans le gouvernement de l’État, a déclaré que la nomination de Jones n’était pas suffisante, affirmant que Jones avait déjà travaillé pour le même cabinet d’avocats que l’ancien assistant et confident de Cuomo, Steven Cohen.

« Conflit d’intérêts discutable ou au moins partialité avec ce juge. Elle a travaillé pour une entreprise créée par l’ancien conseiller de Cuomo. Rien de bon », a écrit le groupe samedi sur Twitter.

« Nous avons besoin d’une enquête INDÉPENDANTE. »

Les nouvelles allégations exerceront une pression extraordinaire sur Cuomo, qui faisait déjà face à des appels à sa démission et, par certains législateurs, à une mise en accusation pour sa gestion des décès COVID dans les maisons de soins infirmiers, notamment en sous-dénombrant les décès d’environ 50%.

Plus de problèmes pour Cuomo

Bennett a déclaré au Times que l’épisode le plus troublant s’est produit le 5 juin, alors qu’elle était seule avec Cuomo au Capitole.

« Dans une série d’entretiens cette semaine, elle a déclaré que le gouverneur lui avait posé de nombreuses questions sur sa vie personnelle, notamment si elle pensait que l’âge faisait une différence dans les relations amoureuses, et avait déclaré qu’il était ouvert aux relations avec des femmes dans la vingtaine – des commentaires qu’elle a interprétés comme des ouvertures claires à une relation sexuelle », écrit le journal.

Bennett a déclaré que lors de l’échange, Cuomo a parlé de se sentir seul pendant la pandémie, disant qu’il «ne peut même pas embrasser personne», lui demandant: «Qui ai-je étreint pour la dernière fois?»

À la suite de l’interaction, Bennett a déclaré en avoir informé le chef de cabinet de Cuomo, Jill DesRosiers, et moins d’une semaine plus tard, elle avait été mutée à un autre poste, en tant que conseillère en politique de la santé avec un bureau de l’autre côté du Capitole.

Bennett a déclaré qu’elle avait par la suite fait une longue déclaration à un avocat spécial du gouverneur, Judith Mogul, a écrit le journal.

Beth Garvey, l’avocat spécial de Cuomo, a déclaré samedi dans un communiqué que les préoccupations de Bennett « ont été traitées avec sensibilité et respect et conformément à la loi et à la politique applicables ».

Garvey a ajouté que lorsque Bennett a reçu le transfert qu’elle avait demandé, elle avait été « pleinement informée des faits qui n’incluaient pas une allégation de contact physique ou de conduite sexuelle inappropriée. Elle a été consultée au sujet de la résolution et a exprimé sa satisfaction et sa satisfaction pour la manière dont il a été traité. «

Il a été déterminé que d’autres mesures n’étaient pas nécessaires, «ce qui était conforme aux souhaits de Mme Bennett», a ajouté Garvey.

Par ailleurs, le bureau de Cuomo a fourni une déclaration de Garvey selon laquelle « Il n’y a pas de limites à la portée de l’examen du juge Jones. »

Ils ont fourni sa biographie, qui comprenait son rôle dans la supervision d’un examen fédéral des agressions sexuelles dans l’armée. Elle a également enquêté sur des allégations d’abus au sein du New York Philharmonic.

Dans sa déclaration, Cuomo a déclaré que « la situation ne peut pas et ne doit pas être résolue par la presse; je crois que le meilleur moyen d’arriver à la vérité est de procéder à un examen extérieur complet et approfondi et je demande à tous les employés de l’État de se conformer à cet effort. «

Il a ajouté: « Je demande à tous les New-Yorkais d’attendre les conclusions de l’examen afin qu’ils connaissent les faits avant de rendre des jugements. Je n’aurai aucun autre commentaire jusqu’à ce que l’examen soit terminé. »

