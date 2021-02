Un deuxième ancien assistant accuse Cuomo de harcèlement sexuel

Un deuxième ancien assistant a présenté des allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui a répondu samedi par une déclaration disant qu’il n’avait jamais fait d’avances à son égard et n’avait jamais eu l’intention d’être inappropriée.

Charlotte Bennett, conseillère en politique de santé dans l’administration du gouverneur démocrate jusqu’en novembre, a déclaré au New York Times que Cuomo lui avait posé des questions inappropriées sur sa vie sexuelle, notamment si elle avait déjà eu des relations sexuelles avec des hommes plus âgés.

Une autre ancienne assistante, Lindsey Boylan, ancienne sous-secrétaire au développement économique et conseillère spéciale du gouverneur, a récemment accusé Cuomo de l’avoir soumise à un baiser indésirable et à des commentaires inappropriés. Cuomo a nié les allégations.

Cuomo a déclaré samedi dans un communiqué que Bennett était un « membre travailleur et apprécié de notre équipe pendant COVID » et qu ‘ »elle a parfaitement le droit de s’exprimer. »

Il a dit qu’il avait l’intention d’être un mentor pour Bennett, qui a 25 ans.

«Je n’ai jamais fait des avances envers Mme Bennett et je n’ai jamais eu l’intention d’agir d’une manière inappropriée», a déclaré le communiqué de Cuomo. «La dernière chose que j’aurais jamais voulu, c’était de lui faire ressentir les choses qui sont rapportées.»

Cuomo, cependant, a déclaré qu’il avait autorisé un examen extérieur des allégations de Bennett.

L’avocat spécial du gouverneur, Beth Garvey, a déclaré que l’examen serait mené par une ancienne juge fédérale, Barbara Jones.

«Je demande à tous les New-Yorkais d’attendre les conclusions de l’examen afin de connaître les faits avant de porter des jugements», a déclaré Cuomo. « Je n’aurai aucun autre commentaire avant la fin de l’examen. »

La paire d’allégations de harcèlement représente une crise de plus en plus profonde pour Cuomo, qui, il y a quelques mois à peine, était au sommet de sa popularité pour son leadership au plus fort de la pandémie de coronavirus au printemps dernier.

Ces dernières semaines, il a été assailli, même par certains collègues démocrates, pour avoir révélé que son administration avait largement sous-déclaré les décès dus au COVID-19 dans les maisons de retraite.

Un membre de l’assemblée de l’État a rendu public des plaintes selon lesquelles Cuomo avait menacé de le détruire politiquement à cause de déclarations qu’il avait faites dans la presse, incitant d’autres politiciens à partager des histoires sur le fait d’avoir été intimidé par le gouverneur.

Bennett n’a pas immédiatement renvoyé un message Twitter demandant un commentaire samedi soir.

Elle a déclaré au Times que son interaction la plus troublante avec Cuomo s’était produite le 5 juin dernier lorsqu’elle était seule avec lui dans son bureau d’Albany. Elle a déclaré que Cuomo avait commencé à lui poser des questions sur sa vie personnelle, ses réflexions sur les relations amoureuses, y compris si l’âge était un facteur, et a déclaré qu’il était ouvert aux relations avec des femmes dans la vingtaine.

Bennett a déclaré qu’elle avait également esquivé une question de Cuomo sur les câlins en disant qu’elle avait manqué de serrer ses parents dans ses bras. Elle a dit que Cuomo ne l’avait jamais touchée.

«J’ai compris que le gouverneur voulait coucher avec moi et se sentait terriblement mal à l’aise et effrayé», a déclaré Bennett au Times. «Et je me demandais comment j’allais m’en sortir et je pensais que c’était la fin de mon travail.»

Bennett a déclaré que Cuomo lui avait également dit qu’il voulait une petite amie, «de préférence dans la région d’Albany», et qu’il était seul depuis sa rupture en 2019 avec Sandra Lee, une chef et personnalité de la télévision.

Bennett a également déclaré qu’elle avait essayé de changer de sujet lorsque les commentaires de Cuomo la mettaient mal à l’aise, lui disant qu’elle envisageait de se faire tatouer. Cuomo, a-t-elle déclaré au Times, a répondu en suggérant de mettre le tatouage sur ses fesses pour éviter que les gens le voient quand elle portait une robe.

Bennett a déclaré qu’elle avait informé le chef de cabinet de Cuomo, Jill DesRosiers, de l’interaction moins d’une semaine plus tard. Elle a dit qu’elle avait été transférée à un autre emploi de l’autre côté du Capitole. Fin juin, elle a déclaré avoir également fait une déclaration à un avocat spécial de Cuomo.

Garvey a reconnu que la plainte avait été déposée et que Bennett avait été mutée en conséquence à un poste qui l’intéressait déjà.

Garvey a déclaré dans un communiqué que les allégations de Bennett «n’incluaient pas une allégation de contact physique ou de conduite sexuelle inappropriée» et Bennett «a été consulté au sujet de la résolution, et a exprimé sa satisfaction et sa gratitude pour la manière dont elle a été traitée.»

«La décision prise sur la base des informations fournies par Mme Bennett était qu’aucune autre action n’était nécessaire, ce qui était conforme aux souhaits de Mme Bennett», a déclaré Garvey.

Bennett a déclaré au journal qu’elle avait décidé de ne pas demander de nouvelles mesures de la part de l’administration. Elle a dit qu’elle aimait son nouvel emploi et qu’elle «voulait partir».

Jones, qui supervisera l’enquête, a été nommée à la magistrature par le président Bill Clinton, un démocrate, en 1995. En tant que juge, elle a annulé une partie de la loi sur la défense du mariage refusant la reconnaissance fédérale du mariage homosexuel dans une décision plus tard confirmé par la Cour suprême des États-Unis.

Après avoir pris sa retraite, elle s’est jointe au cabinet d’avocats Bracewell LLP, où son travail se concentre sur la conformité des entreprises et les enquêtes.

Son travail d’arbitrage comprenait une décision de 2014 rejetant la suspension de Ray Rice par la NFL pour avoir frappé son fiancé dans un ascenseur lors d’une attaque enregistrée sur vidéo.

Boylan a déclaré dans des publications sur Twitter samedi soir qu’elle était fière de Bennett et alléguait que Cuomo «avait tenté d’en détruire beaucoup, dont moi, dans la presse».

«Vous n’allez plus faire dérailler ou détruire des vies», a-t-elle tweeté.