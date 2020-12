Un deuxième travailleur de la santé en Alaska a subi une réaction indésirable grave au vaccin Pfizer Covid, selon un hôpital local. Le deuxième cas semble bénin, tandis que la première personne touchée reste hospitalisée.

Deux cas de réaction allergique sévère au vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech ont été signalés par l’hôpital régional Bartlett de Juneau au cours des deux derniers jours.

«Un deuxième membre du personnel a souffert de poches, de vertiges et de maux de gorge dans les yeux dix minutes après avoir reçu l’injection du vaccin aujourd’hui. Sa réaction n’a pas été considérée comme une anaphylaxie », l’hôpital a déclaré dans un communiqué.

Le travailleur affecté a reçu immédiatement des injections d’antihistaminique et « Je me suis senti complètement revenu à la normale » une heure après l’incident. On ne sait pas s’il a eu des antécédents d’allergies ou non.

Le premier cas de réaction allergique au vaccin est survenu mardi, lorsqu’un agent de santé sans antécédent d’allergies ou de réaction indésirable au vaccin a été affecté. La réaction du travailleur au vaccin a été décrite par l’hôpital comme « Grave mais pas mortel. »

«Après dix minutes, l’agent de santé de Bartlett a montré des signes de réaction anaphylactique, avec une augmentation du rythme cardiaque, un essoufflement et une éruption cutanée et des rougeurs» a déclaré l’hôpital.

Les deux incidents ont été signalés par l’hôpital à la base de données VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) du CDC. Mercredi, Pfizer a déclaré à RT que c’était «Travailler avec les autorités sanitaires locales» et accédait au premier cas de réaction indésirable au vaccin sur le sol américain.

Plusieurs cas de réactions allergiques au vaccin Pfizer-BioNTech ont été signalés plus tôt ce mois-ci par le Royaume-Uni, qui a également commencé une vaccination de masse après avoir approuvé le vaccin plus tôt ce mois-ci. Plusieurs agents de santé britanniques ont subi un choc anaphylactique après avoir reçu un vaccin, mais la plupart d’entre eux semblaient avoir des antécédents d’allergies. Une femme, par exemple, aurait été allergique à certains médicaments, tandis qu’une autre avait des antécédents d’allergies aux œufs. Le fabricant du vaccin, pour sa part, a insisté sur le fait que le jab ne contient aucun ingrédient lié à l’œuf dans sa formule.

