Un deuxième accident cycliste aux Jeux du Commonwealth entraîne l’abandon de l’événement (VIDEO)

L’incident s’est produit lors de la course scratch de 15 km hommes

Le cyclisme aux Jeux du Commonwealth a dû déplorer un autre accident horrible après qu’un coureur a franchi la barrière et qu’un autre a volé dans la foule, laissant les athlètes et les spectateurs payants nécessitant des soins médicaux urgents.

L’incident s’est produit lors du dernier tour des qualifications du 15 km scratch hommes et a incité les équipes médicales à se précipiter immédiatement sur la piste.

Alors que Matt Bostock a été emmené sur une civière, Matt Walls a été soigné derrière un ensemble d’écrans dans les gradins où un utilisateur de fauteuil roulant a dû être retiré alors qu’il était couvert de sang et une jeune fille devait être évaluée en raison d’une coupure au bras.

Avec le Canadien Derek Gee, le duo de cyclistes a été transporté à l’hôpital et le reste de la séance a dû être abandonné.

Réagissant aux développements, l’équipe d’Angleterre tweeté que ses pensées étaient avec “les coureurs et spectateurs impliqués dans l’incident”.

Cyclisme écossais Parlé de “encore un gros crash au vélodrome” et a noté que son cavalier Kyle Gordon était “décroché mais heureusement s’est levé et est revenu sur ce vélo” avant d’offrir ses réflexions à Bostock et Walls.

L’accident survient après que Joe Truman a été assommé lors d’une collision distincte samedi alors qu’il roulait à 45 mph pour l’Angleterre lors de la demi-finale de keirin.

Truman a également subi une fracture de la clavicule et a été envoyé en l’air en rencontrant l’Australien Matthew Glaetzer dans le dernier tour.

Initialement allongé immobile sur le sol du vélodrome, Truman a repris connaissance lorsque le personnel médical l’a soigné, mais a ensuite dû être transporté à l’hôpital dans un fauteuil roulant tout en recevant de l’oxygène.

Truman a subi un traitement pour sa clavicule là-bas ainsi que des scanners de la tête, la légende du cyclisme olympique Sir Chris Hoy décrivant la chute comme “à peu près aussi grand que vous pouvez obtenir en cyclisme”.

“Cela nous rappelle à quel point ces gars sont durs et à quel point il faut être courageux”, Hoy a ajouté.

Les Jeux du Commonwealth ont débuté jeudi à Birmingham et devraient se terminer le 8 août.