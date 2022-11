“Un, deux, boucle ma chaussure !” Une petite fille chante pendant le snowboard, une vidéo virale gagne les cœurs

« Un, deux, boucle ma chaussure ; trois, quatre, ferme la porte.. » des comptines d’enfance comme celle-ci nous obligent à parcourir le chemin de la mémoire et à nous remémorer ces doux moments que nous avons appréciés quand nous étions enfants. Cependant, nous avions nos propres façons de réciter nos poèmes préférés de l’école pendant notre temps libre, n’est-ce pas ? Mais cette petite fille a eu une façon aventureuse de réciter un poème alors qu’elle aimait faire du snowboard dans une vidéo virale. Dans le clip, le tout-petit pouvait être vu en train de pratiquer le sport sans effort alors qu’il chantait pour le rendre plus divertissant !

La vidéo a été partagée par un utilisateur, Rowley Adventures, sur Instagram qui mettait en vedette la jolie fille trop enthousiaste pour ce sport physiquement exigeant. Vêtue de la tenue arc-en-ciel et licorne, la jeune fille a commencé à chanter “la chanson des nombres” pendant qu’elle était enregistrée par ses parents. “1 2 boucle ma chaussure, 3 4 ferme la porte..” a chanté la petite fille en continuant chanson le long de sa descente de la colline en planche à neige. Cependant, au moment où elle a atteint les nombres neuf et dix (du poème), elle s’est rendu compte qu’elle avait pris de la vitesse et s’est même exclamée : “Trop de vitesse, aaahh !”. Elle est alors tombée sur la neige, donnant une fin mignonne à l’agrafe.

Sans aucun doute, Internet est amoureux de cette fille qui a démontré ce qu’est le talent d’une manière très adorable mais inspirante. Même l’utilisateur a posté sur la façon dont la vidéo est devenue virale, créant un buzz à travers les canaux sur les réseaux sociaux. Il a également ajouté: “… ses vêtements d’extérieur arc-en-ciel ne sont pas une forme de déclaration, elle a 5 ans, elle aime les arcs-en-ciel et les licornes. Merde nous aussi ! Qu’est-ce qu’on donnerait pour monter une licorne sur un arc-en-ciel !

La vidéo aww-dorable a conquis le cœur des internautes qui ne pouvaient s’empêcher de répandre l’amour sur cet adorable enfant dont la façon “colorée” d’essayer le sport était un régal pour les yeux. «C’est l’une des meilleures vidéos qui existent, je veux dire que je ne pourrais pas aimer quelque chose plus que j’aime ça. Tellement d’amour pour vous les gars et elle est tellement incroyable et douée », a commenté un utilisateur. Un autre a également dit : « Que ces arcs-en-ciel et ces licornes soient exactement ce qu’ils sont. Couleurs et fantaisie.” Vraiment, les enfants comme elle rendent ce monde plus compétitif et moins ennuyeux !

