Un détenu transgenre dans le couloir de la mort du Missouri demande grâce

COLUMBIA, Mo. (AP) – La première femme ouvertement transgenre qui sera exécutée aux États-Unis demande grâce au gouverneur du Missouri, invoquant des problèmes de santé mentale.

Les avocats d’Amber McLaughlin, aujourd’hui âgée de 49 ans, ont demandé lundi au gouverneur républicain Mike Parson de l’épargner.

McLaughlin a été reconnue coupable du meurtre de Beverly Guenther, 45 ans, le 20 novembre 2003. Guenther a été violée et poignardée à mort devant son lieu de travail dans le comté de St. Louis.

Il n’y a aucun cas connu d’exécution d’un détenu ouvertement transgenre aux États-Unis auparavant, selon le Centre d’information sur la peine de mort anti-exécution.

“C’est mal quand quelqu’un est exécuté malgré tout, mais j’espère que c’est une première qui ne se produira pas”, a déclaré le défenseur public fédéral Larry Komp. “Amber a fait preuve d’un grand courage en embrassant qui elle est en tant que femme transgenre malgré le potentiel que les gens réagissent avec haine, alors j’admire sa démonstration de courage.”

Les avocats de McLaughlin ont cité son enfance traumatisante et ses problèmes de santé mentale, que le jury n’a jamais entendus, dans la demande de clémence. Un parent adoptif lui a frotté des excréments au visage quand elle était toute petite et son père adoptif l’a tasée, selon la lettre à Parson. Elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises, à la fois enfant et adulte.

La porte-parole de Parson, Kelli Jones, a déclaré que le bureau du gouverneur examinait sa demande de grâce.

“Ce ne sont pas des décisions que le gouverneur prend à la légère”, a déclaré Jones dans un e-mail.

Komp a déclaré que les avocats de McLaughlin devaient rencontrer Parson mardi.

Un juge a condamné McLaughlin à mort après qu’un jury n’ait pas été en mesure de décider de la mort ou de la prison à vie sans libération conditionnelle.

Un juge fédéral de Saint-Louis a ordonné une nouvelle audience de détermination de la peine en 2016, invoquant des inquiétudes quant à l’efficacité des avocats du procès de McLaughlin et aux instructions erronées du jury. Mais en 2021, un panel de la cour d’appel fédérale a rétabli la peine de mort.

Les avocats de McLaughlin ont également cité l’indécision du jury et les remords de McLaughlin comme raisons pour lesquelles Parson devrait épargner sa vie.

Le Missouri n’a exécuté qu’une seule femme auparavant, a déclaré la porte-parole du département correctionnel de l’État, Karen Pojmann, dans un e-mail.

Les avocats de McLaughlin ont déclaré qu’elle vivait auparavant avec une autre femme transgenre, mais qu’elle vit maintenant dans l’isolement jusqu’à la date prévue de son exécution.

Pojmann a déclaré que 9% de la population carcérale du Missouri sont des femmes et que tous les détenus condamnés à la peine capitale sont emprisonnés au centre correctionnel de Potosi.

“Il est extrêmement inhabituel pour une femme de commettre un crime capital, comme un meurtre brutal, et encore plus inhabituel pour une femme, comme ce fut le cas avec McLaughlin, de violer et d’assassiner une femme”, a déclaré Pojmann.

Le Missouri a exécuté deux hommes cette année. Kevin Johnson, un homme de 37 ans qui a été reconnu coupable d’avoir tendu une embuscade et d’avoir tué un policier de la région de Saint-Louis qu’il blâmait dans la mort de son jeune frère, a été mis à mort le mois dernier. Carmen Deck est décédée par injection en mai pour avoir tué James et Zelma Long lors d’un vol à leur domicile à De Soto, Missouri, en 1996.

___

Hanna a rapporté de Topeka, Kan.

Summer Ballentine et John D. Hanna, The Associated Press