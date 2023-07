Un détenu soupçonné d’homicide s’évade d’une prison de Pennsylvanie en utilisant des draps

WARREN, Pennsylvanie (AP) – Les autorités des agences locales, étatiques et fédérales recherchaient samedi un détenu décrit par la police comme «très dangereux» qui s’est échappé d’une prison du nord-ouest de la Pennsylvanie en utilisant des draps, ont déclaré des responsables.

Michael Burham, 34 ans, s’est évadé d’une prison de Warren en grimpant sur un équipement d’exercice et en utilisant des draps pour s’échapper par une fenêtre, ont annoncé les autorités. Le lieutenant-colonel George Bivens de la police de l’État de Pennsylvanie a déclaré que Burham était détenu au lieu d’une caution de 1 million de dollars pour enlèvement, cambriolage et autres accusations, et la police de Warren a déclaré qu’il était suspect dans une enquête sur un homicide.

Les responsables de l’application des lois pensaient que Burham était toujours dans la région de Warren et avait probablement changé de vêtements depuis qu’il s’était échappé en portant un manteau en jean bleu et une combinaison de prison orange, a déclaré Bivens lors d’une conférence de presse samedi. Burham est « un survivaliste autodidacte avec une expérience militaire et pourrait potentiellement se cacher dans une zone boisée », a déclaré Bivens.

« Il est considéré comme très dangereux, et le public est invité à être vigilant et à signaler tout ce qui sort de l’ordinaire », a déclaré la police dans un message sur Facebook.

Le US Marshalls Service offrait une récompense de 7 500 $ pour les informations menant à la capture de Burham, et Crime Stoppers offrait 2 000 $, a déclaré Bivens.

Il y a deux décennies, de l’autre côté du Commonwealth, un détenu accusé de meurtre après que des corps ont été déterrés sur sa propriété de Wilkes-Barre a profité d’un travail de réparation bâclé et a utilisé une corde fabriquée à partir de draps pour descendre d’un septième- cellule du sol de la prison du comté de Luzerne. Les responsables ont déclaré qu’une fenêtre réparée après une tentative d’évasion en 1989 avait deux vitres trop petites et fixées uniquement avec du calfeutrage, de sorte qu’elles étaient facilement brisées.

Hugo Selenski a passé trois jours en cavale après l’évasion d’octobre 2003 avant de se rendre. Un autre détenu a été blessé lors d’une chute lors de la tentative d’évasion et a été repris. Selenski a battu deux accusations de meurtre lors d’un procès en 2006, mais a été reconnu coupable de deux meurtres en 2015 et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

