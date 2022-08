Un détenu palestinien va mettre fin à près de 6 mois de grève de la faim

JÉRUSALEM – Un détenu palestinien détenu sans inculpation ni jugement par Israël suspendra sa grève de la faim de près de six mois après avoir reçu un « accord écrit » selon lequel il sera libéré en octobre, ont annoncé mercredi des responsables palestiniens.

Les avocats et les médecins ont averti que le Khalil Awawdeh, 40 ans, risquait de mourir et souffrait déjà de dommages neurologiques à cause de la grève de la faim prolongée.