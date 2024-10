Un détenu jugé avec le rappeur Young Thug est désormais accusé d’un stratagème de corruption en prison

ATLANTE– Cinq personnes, dont un détenu lié au rappeur d’Atlanta Young Thug, sont en état d’arrestation dans le cadre d’une enquête sur des pots-de-vin et de la contrebande circulant au centre de détention du comté de Fulton, ont déclaré les autorités géorgiennes aux médias locaux.

L’une des personnes accusées est Karmen Bailey, ancienne gardienne du centre de détention du comté de Fulton. Le bureau du shérif du comté de Fulton a déclaré mardi aux médias que Bailey, 31 ans, avait été arrêté le 4 octobre pour quatre chefs d’accusation de violation du serment d’un fonctionnaire public, deux chefs d’accusation de corruption et deux chefs d’accusation d’obtention, de fourniture ou de remise d’objets interdits à des détenus. Bailey est détenu sous caution de 80 000 $, selon les dossiers. On ne sait pas si elle dispose d’un avocat qui pourrait parler en son nom.

L’ancienne gardienne est accusée d’avoir accepté plus de 20 paiements d’une valeur de 17 000 dollars de la part de membres de la famille des détenus qu’elle était censée superviser, notamment de la part de proches de Marquavius ​​Huey, l’un des six accusés. procès avec le rappeur Young Thug dans une affaire de longue date de gang et de racket.

La sélection du jury a débuté en janvier 2023 dans l’affaire de racket contre le rappeur, dont le vrai nom est Jeffery Williams, et d’autres membres présumés de l’organisation YSL, qui, selon les procureurs, est un gang basé à Atlanta responsable des meurtres d’au moins trois personnes.

Les avocats de la défense ont déclaré que leurs clients étaient innocents et que YSL était simplement le nom du label de Williams.

Selon les enquêteurs, les relevés de téléphones portables montrent que Bailey a reçu des pots-de-vin de la mère de Huey, Malissa Huey, 45 ans ; et sa sœur, Jermiyah Huey, 18 ans. Malissa et Jermiyah Huey ont toutes deux été arrêtées et inculpées chacune d’un chef de corruption, WAGA-TV a rapporté. Marquavious Huey et son codétenu Osama Manuel font face à des accusations supplémentaires pour possession d’objets interdits, selon la chaîne de télévision.

Bailey a commencé à travailler à la prison en septembre 2023 et a démissionné cette année au milieu de l’enquête.

Dans une déclaration à le Atlanta Journal-Constitution, L’avocat de Huey, Careton Matthews, a déclaré que son client était en détention depuis près de trois ans.

« Malheureusement, il est devenu trop courant d’entendre parler d’allégations de corruption, de pots-de-vin et de violations du serment d’office par certains des hommes et des femmes responsables du logement et de la sécurité des personnes détenues dans la prison du comté de Fulton », a-t-il déclaré. dit.

« Notre client, M. Huey, est en détention continue depuis décembre 2021 ; et est recouvert de la présomption d’innocence quant à toutes ces allégations récentes », a poursuivi Matthews. « Nous prévoyons de plaider cette affaire devant le tribunal ; où toutes les questions de preuve seront testées avec zèle.