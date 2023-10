Un détenu « extrêmement dangereux » qui s’est évadé de cellule repéré dimanche près du métro de Kansas City

Un détenu évadé du Missouri, accusé de menaces de violence contre le gouvernement fédéral et d’autres personnes à la frontière entre le Texas et le Mexique, a été aperçu dimanche près de la périphérie du métro de Kansas City.

Dans une mise à jour publiée dimanche peu avant 16 heures sur Facebook, le département du shérif du comté de Phelps a écrit que Jonathan S. O’Dell a été vu « il y a peu de temps » dans le comté de Ray, à moins d’une heure de route au nord-est du centre-ville de Kansas City.

« Le témoin, qui le connaît personnellement, l’a signalé en possession d’un véhicule volé dans le comté de Phelps », a écrit le département du shérif.

Le FBI a annoncé samedi après-midi qu’ils recherchaient O’Dell, qu’ils ont décrit comme un « extrêmement dangereux ».

L’homme de 33 ans s’est évadé de sa cellule de prison dans le comté de Phelps, dans le Missouri, vendredi soir, selon un communiqué de l’agence.

O’Dell était détenu en prison pour de nombreuses accusations liées aux armes, ainsi que pour complot en vue d’assassiner des agents de la patrouille frontalière et des agents du FBI.

En 2022, O’Dell et Bryan C. Perry, 37 ans, de Clarksville, Tennessee, prévoyaient de se rendre en voiture jusqu’à la frontière Texas-Mexique et de « déclencher une guerre », selon un acte d’accusation fédéral.

Les deux hommes auraient prévu de tirer sur les personnes traversant la frontière, ainsi que sur les agents des patrouilles frontalières qui tentaient de les arrêter.

Pendant plusieurs mois, Perry et O’Dell ont recruté d’autres individus pour rejoindre leur milice. Ils ont annoncé un événement de recrutement à Varsovie, selon l’acte d’accusation. Les deux hommes ont utilisé une maison de Varsovie comme « site de rassemblement », collectant des armes et du matériel militaire.

Perry aurait publié une vidéo sur TikTok disant que leur groupe « voulait tirer pour tuer ».

Accusations déposées l’année dernière

En octobre 2022, O’Dell et Perry ont été inculpés de six chefs d’accusation par un grand jury fédéral de Jefferson City, quelques semaines seulement après que les autorités ont signalé une personne avait tiré sur des agents du FBI de Kansas City dans le bloc 30000 de l’US Highway 65.

Le bureau du procureur américain avait déclaré à l’époque que des agents s’étaient approchés d’une propriété avec des lumières clignotantes et un haut-parleur, annonçant à Perry et O’Dell que le FBI avait un mandat de perquisition. Alors qu’un agent répétait l’annonce, des coups de feu ont éclaté depuis la fenêtre avant de la résidence et ont touché le véhicule de tête du FBI.

Les deux hommes ont fini par sortir de la maison. Ils ont été placés sous garde fédérale sans caution après qu’il ait été déterminé lors d’audiences de détention distinctes qu’ils constituaient une menace pour le public.

Perry a été inculpé d’un chef d’accusation d’utilisation d’une arme à feu dans le cadre d’un crime de violence, d’un chef d’accusation de transmission d’une menace à travers les frontières de l’État pour blesser une autre personne, d’un chef d’accusation de crime en possession d’une arme à feu et d’un chef d’agression forcée. un agent du FBI avec une arme mortelle.

O’Dell a été accusé d’un chef d’accusation de transmission d’une menace à travers les frontières de l’État afin de blesser une autre personne et d’un chef d’accusation de possession illégale d’une arme à feu.

L’évasion de prison de vendredi

Vendredi vers 23 heures, O’Dell et un autre détenu, Steven Timothy Scott, ont compromis « l’intégrité structurelle » de la cellule avant de s’enfuir, ont indiqué les autorités.

Scott s’est rendu peu de temps après, selon le FBI. Une porte-parole du FBI n’a pas précisé comment les hommes se sont échappés.

Les autorités ont déclaré qu’elles pensaient qu’O’Dell avait des associés près de Varsovie, de Columbia et de Springfield, dont aucun n’est situé dans le comté de Ray.

O’Dell mesure 6 pieds 1 pouce, a les cheveux bruns et les yeux bleus et pèse 200 livres.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve O’Dell est priée d’appeler immédiatement le 911 ou le FBI. Le FBI de Kansas City peut être contacté au 816-512-8200. Les pourboires peuvent également être soumis à https://tips.fbi.gov.

Le FBI a également rappelé au public dans son communiqué que quiconque aide un fugitif fera face à de graves accusations.

Jenna Thompson du Star a contribué.