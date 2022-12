Un détenu évadé de la Colombie-Britannique reconnu coupable du meurtre d’un homme de l’île de Vancouver

Le jury de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans le procès d’un détenu évadé accusé de meurtre au premier degré a déclaré James Lee Busch coupable de la mort d’un homme de l’île de Vancouver.

Cependant, ce que le jury ne savait pas, c’est que son co-accusé, Zachary Armitage, avait déjà plaidé coupable au milieu du procès pour le meurtre au premier degré de Martin Payne, 60 ans.

Alors que le juge David Crossin remerciait les membres du jury pour leur travail, Busch a tourné son majeur vers le juge.

Busch et Armitage ont été accusés du meurtre au premier degré de Payne après leur évasion en juillet 2019 de la prison William Head de Metchosin. À mi-chemin du procès, le jury a été informé qu’Armitage ne ferait plus partie de la procédure car il était traité de manière distincte.

La Couronne a fait valoir que les deux hommes étaient inséparables à chaque étape du processus et ils ont planifié une violente embuscade contre le sexagénaire, à son retour du travail, dans le but de lui extorquer de l’argent. Payne était une cible sans méfiance que les détenus pourraient finalement faire taire, a déclaré la Couronne.

Il a également suggéré que les deux hommes étaient des participants égaux et actifs – connus en droit comme des acteurs principaux – à la fois dans la planification et la réalisation de l’attaque contre Payne.

L’avocate de la Couronne Chandra Fisher a déclaré que le jury avait plusieurs voies pour satisfaire aux exigences du meurtre au premier degré, y compris la preuve de la Couronne selon laquelle les détenus avaient un plan avec l’intention de tuer, ils ont illégalement confiné Payne et comment ils se sont entraidés.

La défense a qualifié le dossier de la Couronne de faible et de spéculatif dans sa tentative d’acquittement de Busch. Ryan Drury a déclaré que des éclaboussures de sang sur des vêtements et d’autres preuves signifiaient qu’il pouvait y avoir trois conclusions possibles : que Busch n’était jamais à la maison ; qu’il était à la maison mais qu’il n’était pas impliqué dans le meurtre et qu’il était simplement « au mauvais endroit au mauvais moment » ; et que son seul rôle était d’aider à nettoyer une scène de crime qu’Armitage avait uniquement commis.

Le pathologiste qui a pratiqué l’autopsie a témoigné que Payne avait subi des coups de couteau par derrière et des coups de couteau par devant. Le jury a vu des photos de multiples blessures qui auraient pu être mortelles, y compris des côtelettes qui séparaient des morceaux du crâne de Payne et où un grand couteau lui a transpercé le cou, coupant des artères clés sur son passage. Une hachette et un couteau Bowie, correspondant respectivement aux blessures par coup et par arme blanche, ont été retrouvés côte à côte dans la salle de bain principale de la maison.

Les blessures et l’audience du tribunal où au moins trois armes ont été utilisées ont amené la Couronne et la défense à être en désaccord sur le nombre d’assaillants. Fisher a déclaré qu’il ne pouvait vraisemblablement y avoir que deux attaquants tandis que Drury a déclaré qu’il était possible qu’Armitage soit le seul agresseur.

Le juge David Crossin a expliqué mardi (14 décembre) au jury comment la loi leur permet de délibérer et éventuellement de rendre un verdict de meurtre au premier degré. Si un certain nombre d’exigences au premier degré ne peuvent être satisfaites, le jury est alors en mesure de déclarer Busch coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire.

