Un détenu du Texas reconnu coupable de vol et d’agression capturé après une évasion de prison

PLAINVIEW, Texas (AP) – Un détenu de 22 ans a été capturé dimanche à environ 400 kilomètres de la prison de l’ouest du Texas dont il s’était échappé quelques heures plus tôt après avoir escaladé une clôture, ont déclaré des responsables.

Trent Thompson avait été vu pour la dernière fois à l’unité Formby à Plainview vers 23 h 14 samedi, a annoncé le ministère de la Justice pénale du Texas. Il a été capturé vers 11h15 dimanche à Coleman, situé au sud-est de Plainview.

Après avoir escaladé une clôture à la prison, les responsables pensent que Thompson a ensuite volé un véhicule, a déclaré la porte-parole du ministère de la Justice pénale, Amanda Hernandez.

Thompson avait été reconnu coupable de trois chefs de vol aggravé dans les comtés de Taylor et Coleman, ainsi que de voies de fait graves contre un fonctionnaire dans le comté de Coleman, a déclaré le ministère de la Justice pénale. Sa date de sortie prévue était 2052.

Il devra désormais faire face à des accusations d’évasion criminelle, ont annoncé dimanche des responsables de la prison.

L’année dernière, un grand-père et ses quatre petits-fils – dont l’âge variait de 11 à 18 ans – ont été tués dans leur ranch du centre du Texas par un meurtrier reconnu coupable qui s’était échappé d’un bus de transport pénitentiaire. Le détenu, Gonzalo Lopez, a tué la famille environ trois semaines après son évasion. Il a ensuite volé un camion du ranch et l’a conduit sur plus de 200 miles (320 kilomètres) avant d’être abattu par la police.

The Associated Press