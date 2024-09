Un détenu du Nevada décédé a été aspergé de gaz poivré et maintenu face contre terre, selon l’autopsie

LAS VEGAS — Un prisonnier du Nevada est décédé après avoir été aspergé de gaz poivré par des gardes, enfermé dans une salle de stockage, enchaîné et attaché le visage contre le sol, selon un rapport d’autopsie obtenu par l’Associated Press.

Le décès de Patrick Odale, le 28 décembre 2023, au centre correctionnel de Southern Desert, a été qualifié d’homicide.

Le rapport du coroner finalisé fin août fait suite à une enquête de près de neuf mois sur la mort d’Odale dans la prison à sécurité moyenne près de Las Vegas. Le bureau du coroner du comté de Clark a constaté qu’Odale, qui avait 39 ans, était décédé de « asphyxie positionnelle et mécanique « dans le cadre de la contrainte exercée par les forces de l’ordre. »

Michael Freeman, un expert en médecine légale basé dans l’Oregon qui n’a pas participé à l’enquête, a déclaré que « l’asphyxie mécanique et positionnelle » se produit généralement lorsqu’une personne est immobilisée face contre terre, les mains derrière le dos, car une pression est exercée sur son torse, ses bras ou son cou.

De faibles niveaux de méthamphétamine et de xylazine, un sédatif pour animaux, ont également été trouvés dans le système d’Odale, et le bureau du coroner a décrit ces drogues comme un « contributeur majeur » à son décès.

Le Nevada Le département des services correctionnels n’a divulgué aucun détail, notamment le fait qu’Odale ait été maîtrisé, lorsqu’il a annoncé son décès dans un communiqué de presse en janvier.

Un porte-parole du département a refusé de commenter le rapport d’autopsie jeudi, citant « l’enquête active » de l’agence. Aucune information n’a été divulguée sur la façon dont Odale a pu accéder à la drogue pendant sa détention, sur le nombre d’agents impliqués et sur le fait que l’un d’entre eux ait été sanctionné. Un porte-parole du bureau du procureur général de l’État, Aaron Ford, n’a pas répondu à un courriel demandant s’il enquêtait sur les gardes impliqués dans la mort d’Odale.

Odale, père de deux enfants, a été condamné début 2023 à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison pour possession d’une carte de crédit volée et tentative de port d’arme dissimulée, selon les dossiers judiciaires.

La nuit de la mort d’Odale, les policiers ont déclaré qu’il était « erratique et grognait » à leur encontre, selon l’autopsie. Les gardiens l’ont aspergé de gaz lacrymogène et l’ont enfermé dans une pièce de rangement avec des outils de jardinage pendant plusieurs minutes jusqu’à ce qu’il commence à « se déchaîner dans la pièce », selon le rapport. Les policiers l’ont ensuite jeté au sol, l’ont maîtrisé et l’ont emmené à l’infirmerie de la prison.

Selon l’autopsie, le personnel pénitentiaire et médical a administré du Narcan, un médicament qui inverse les surdosesplusieurs fois.

Dans le cadre de l’enquête du coroner, le médecin légiste chargé de déterminer la cause et les circonstances du décès d’Odale a visionné une vidéo de l’incident. Le rapport d’autopsie indique qu’il pourrait y avoir une lacune dans la vidéo.

Les images, telles que décrites par le médecin légiste dans le rapport, montrent Odale gémissant alors qu’il est emmené à l’infirmerie de la prison. Il est face contre terre, les mains menottées dans le dos. Puis, selon l’autopsie, « après un moment, la vidéo reprend », montrant le personnel pénitentiaire pratiquant la réanimation cardiopulmonaire sur un Odale inconscient.

« Lorsque la vidéo reprend, le détenu est face vers le haut avec les mains menottées antérieurement », écrit le médecin légiste, ce qui signifie que ses mains n’étaient plus menottées derrière lui mais étaient devant son corps.

Il a été déclaré mort peu de temps après.

Dans l’ensemble, le médecin légiste a conclu qu’Odale était décédé parce qu’il avait été maintenu dans une position qui l’empêchait de respirer correctement, en plus des effets de sa récente consommation de drogue.

Amy Estrada, la mère du jeune fils et de la fille d’Odale, a déclaré vendredi qu’Odale était une personne bienveillante et un père aimant qui n’hésiterait pas à donner son dernier dollar à quelqu’un dans le besoin.

Trois jours avant la mort d’Odale, Estrada et leurs enfants ont finalement reçu l’autorisation de la prison pour rendre visite à Odale. Estrada a déclaré qu’Odale leur a dit au téléphone : « Nous pouvons enfin nous voir ! »

Ses enfants n’ont pas pu lui rendre visite avant sa mort.

L’ancien journaliste de l’Associated Press, Gabe Stern, a contribué à ce rapport depuis Reno, Nevada.