Un détenu du couloir de la mort du Texas exécuté, connaissez ses derniers mots

Un homme du Texas reconnu coupable d’avoir étranglé sa mère et d’avoir enterré son corps dans son jardin il y a environ 20 ans a été exécuté mercredi au Texas.

Tracy Beatty, 61 ans, a prononcé ses derniers mots, “On se voit de l’autre côté” avant de recevoir une injection létale de pentobarbital au pénitencier d’État de Huntsville. Il a été reconnu coupable du meurtre de sa mère, Carolyn Click, à l’âge de 62 ans après une dispute dans son mobile home Eat Texas en novembre 2003.

Les avocats de Beatty se sont opposés à sa condamnation à mort en invoquant ses antécédents de maladie mentale. Cependant, la Cour suprême a rejeté l’appel mercredi matin pour arrêter l’exécution.

Attaché à la civière, on a demandé à Beatty s’il avait un dernier mot quand il s’est étouffé et a sangloté abondamment.

Beatty a parlé directement à sa femme qui regardait depuis la salle de visionnement derrière la vitre et a dit : « Je veux juste te remercier… Je ne veux pas te quitter, bébé. A voir quand tu y seras. Je vous aime.”

Il a soufflé un baiser à sa femme et a ensuite offert sa gratitude aux autres détenus du couloir de la mort, en nommant plusieurs.

“Je t’aime, mon frère”, a-t-il dit et ajouté, “On se voit de l’autre côté.”

Les procureurs ont révélé que la relation mère-fils était « volatile et combative ». Click a avoué à son voisin qu’il l’avait agressée plusieurs fois avant de l’assassiner. Elle a révélé qu’il l’avait autrefois “battue si violemment qu’il l’avait laissée pour morte”, avait témoigné la voisine Lieanna Wilkerson.

Wilkerson a ajouté dans son témoignage que Beatty avait dit à plusieurs reprises qu’il voulait juste la faire taire et qu’il voulait juste l’étouffer et la faire taire. Beatty était retournée dans la résidence de Click un mois avant son meurtre et elle était ravie de leur temps ensemble. Cependant, bientôt les deux ont commencé à se disputer et elle a demandé à Beatty de déménager deux fois, une fois juste avant son meurtre.

