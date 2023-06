Un détenu du couloir de la mort de l’Oklahoma prévoit de rejeter une chance de grâce malgré son innocence

OKLAHOMA CITY (AP) – Un homme qui devait être exécuté en septembre pour le meurtre en 1996 d’un étudiant en danse de l’Université de l’Oklahoma prévoit de rejeter sa chance d’avoir une audience de grâce, affirmant qu’il y a peu d’espoir que le gouverneur républicain de l’État lui épargne la vie.

Anthony Sanchez, 44 ans, a déclaré lors d’un entretien téléphonique jeudi depuis le couloir de la mort de l’Oklahoma que même dans les rares cas où la Commission des grâces et des libérations conditionnelles, composée de cinq membres, recommande la clémence, le gouverneur Kevin Stitt est peu susceptible de l’accorder.

« Je me suis assis dans ma cellule et j’ai vu détenu après détenu après détenu obtenir la clémence et se voir refuser la clémence », a déclaré Sanchez. « De toute façon, ça ne va pas bien pour les détenus. »

Sanchez a cité les cas récents de Bigler Stouffer et James Coddington, qui ont tous deux été exécutés après que le conseil a voté 3-2 pour la clémence qui a ensuite été rejetée par Stitt.

« Ils sont allés là-bas et ont ouvert leur cœur, mec », a déclaré Sanchez. « Pourquoi voudrais-je faire partie de quelque chose comme ça, si tu vas t’asseoir là et donner de l’espoir à ces gars ? »

« Pourquoi n’essaierais-je pas de prouver mon innocence devant les tribunaux », a-t-il ajouté.

Stitt a accordé une fois la clémence à un détenu condamné, commuant la peine de mort de Julius Jones en 2021 en prison à vie sans libération conditionnelle. Le cas de Jones avait attiré l’attention de la star de télé-réalité Kim Kardashian et d’athlètes professionnels ayant des liens avec l’Oklahoma, notamment les stars de la NBA Russell Westbrook, Blake Griffin et Trae Young, et le quart-arrière de la NFL Baker Mayfield. Tous ont exhorté Stitt à commuer la peine de mort de Jones et à épargner sa vie.

Sanchez, qui clame son innocence, a déclaré qu’il ne travaillait plus avec ses avocats commis d’office, mais Mark Barrett, qui représente Sanchez, a déclaré qu’il avait été nommé par un juge fédéral.

« Si nous avions été embauchés et que le client ne voulait plus de nous, ce serait la fin », a déclaré Barrett. « Lorsqu’il y a un rendez-vous, le juge doit vous libérer de votre rendez-vous. »

La Cour d’appel pénale de l’Oklahoma a rejeté en avril une demande des avocats de Sanchez pour une audience de preuves dans laquelle ils affirmaient que le défunt père de Sanchez, Thomas Glen Sanchez, était le véritable assassin de Juli Busken, 21 ans.

Busken, de Benton, Arkansas, venait de terminer son dernier semestre à l’OU lorsqu’elle a été enlevée le 20 décembre 1996 dans son complexe d’appartements normands. Son corps a été retrouvé ce soir-là. Elle avait été violée et avait reçu une balle dans la tête.

Le meurtre est resté non résolu pendant des années jusqu’à ce que l’ADN récupéré de ses vêtements relie Anthony Sanchez au crime. Il a été reconnu coupable de viol et de meurtre et condamné à mort en 2006.

Un détective privé engagé par un groupe anti-peine de mort soutient que les preuves ADN ont peut-être été contaminées et qu’un technicien de laboratoire inexpérimenté a mal communiqué la force des preuves à un jury.

Mais l’ancien procureur du district du comté de Cleveland, Tim Kuykendall, a déclaré qu’il y avait d’autres preuves reliant Anthony Sanchez au meurtre, notamment des preuves balistiques et une empreinte de chaussure trouvée sur les lieux du crime.

« Je sais, après avoir passé beaucoup de temps sur cette affaire, qu’il n’y a pas un seul élément de preuve qui pointe vers quelqu’un d’autre qu’Anthony Sanchez », a déclaré Kuykendall. « Je me fiche qu’une centaine de personnes ou un millier de personnes avouent avoir tué Juli Busken. »

L’Oklahoma a recommencé à appliquer la peine de mort en 2021, mettant fin à un moratoire de six ans provoqué par des inquiétudes concernant ses méthodes d’exécution.

L’Oklahoma possédait l’une des chambres de la mort les plus fréquentées du pays jusqu’à des problèmes en 2014 et 2015. Richard Glossip était à quelques heures de son exécution en septembre 2015 lorsque les responsables de la prison ont réalisé qu’ils avaient reçu la mauvaise drogue mortelle. On a appris plus tard que le même mauvais médicament avait été utilisé pour exécuter un détenu en janvier 2015.

Les mélanges de drogue ont suivi une exécution bâclée en avril 2014 au cours de laquelle le détenu Clayton Lockett s’est débattu sur une civière avant de mourir 43 minutes après son injection létale et après que le chef des prisons de l’État a ordonné aux bourreaux de s’arrêter.

___

Suivez Sean Murphy sur Twitter : @apseanmurphy

Sean Murphy, l’Associated Press