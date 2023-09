Un détenu de l’Alabama s’oppose à être un « sujet de test » pour une nouvelle méthode d’exécution à l’azote

MONTGOMERY, Alabama (AP) — Un détenu de l’Alabama serait le sujet de test pour la méthode d’exécution « expérimentale » de l’hypoxie à l’azote, ont soutenu ses avocats, alors qu’ils demandaient aux juges de rejeter la demande de l’État d’exécuter sa condamnation à mort en utilisant la nouvelle méthode. .

Dans un dossier déposé vendredi devant le tribunal, les avocats de Kenneth Eugene Smith ont demandé à la Cour suprême de l’Alabama de rejeter la demande du procureur général de l’État visant à fixer une date d’exécution pour Smith en utilisant la nouvelle méthode d’exécution proposée. L’azote gazeux est autorisé comme méthode d’exécution dans trois États mais il n’a jamais été utilisé pour mettre à mort un détenu.

Les avocats de Smith ont soutenu que l’État avait divulgué peu d’informations sur la façon dont les exécutions à l’azote fonctionneraient, publiant seulement une copie expurgée du protocole proposé.

« L’État cherche à faire de M. Smith le sujet de test pour la toute première tentative d’exécution selon un protocole non testé et récemment publié pour l’exécution de personnes condamnées par la nouvelle méthode d’hypoxie à l’azote », ont écrit les avocats de Smith.

Selon la méthode proposée, l’hypoxie serait provoquée en forçant le détenu à respirer uniquement de l’azote, le privant ainsi de l’oxygène nécessaire au maintien de ses fonctions corporelles et provoquant sa mort. L’azote représente 78 % de l’air inhalé par les humains et est inoffensif lorsqu’il est inhalé avec de l’oxygène. Alors que les partisans de la nouvelle méthode ont émis l’hypothèse qu’elle serait indolore, ses opposants l’ont comparée à l’expérimentation humaine.

Les avocats ont déclaré que Smith « avait déjà fait l’objet d’une tentative d’exécution infructueuse » en novembre lorsque l’État avait tenté de le mettre à mort par injection mortelle. Le département correctionnel de l’Alabama a annulé l’exécution lorsque l’équipe d’exécution n’a pas pu connecter les deux lignes intraveineuses requises à Smith.

Ses avocats ont déclaré que Smith avait des appels en cours et ont accusé l’État d’essayer de placer Smith « en première ligne » avant les autres détenus afin de discuter le procès de Smith contestant les procédures d’injection létale.

L’Alabama a autorisé l’hypoxie à l’azote en 2018, mais l’État n’a jusqu’à présent pas tenté de l’utiliser pour exécuter une condamnation à mort. L’Oklahoma et le Mississippi ont également autorisé l’hypoxie à l’azote, mais ne l’ont pas utilisée.

Trip Pittman, l’ancien sénateur de l’État de l’Alabama qui a proposé la nouvelle méthode d’exécution, a contesté les critiques selon lesquelles cette méthode serait expérimentale. Il a déclaré que même si aucun État n’a exécuté une condamnation à mort avec de l’azote, des personnes sont mortes en respirant de l’azote lors d’accidents industriels et de tentatives de suicide, de sorte que les effets sont connus.

Smith a été reconnu coupable du meurtre contre rémunération d’Elizabeth Sennett en 1988 dans le comté de Colbert en Alabama.

Les procureurs ont déclaré que Smith était l’un des deux hommes qui avaient chacun reçu 1 000 $ pour tuer Sennett au nom de son mari qui était profondément endetté et voulait recouvrer son assurance. L’autre homme reconnu coupable du meurtre a été exécuté en 2010. Charles Sennett, le mari de la victime et pasteur de l’Église du Christ, s’est suicidé lorsque l’enquête a commencé à se concentrer sur lui comme suspect possible, selon des documents judiciaires.

The Associated Press