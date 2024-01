Un détenu de l’Alabama demande à la cour d’appel fédérale de bloquer la première exécution au gaz azote

L’avocat d’un détenu de l’Alabama qui sera la première personne du pays à être mise à mort par l’azote gazeux a demandé vendredi à une cour d’appel fédérale de bloquer l’exécution prochaine en utilisant des « méthodes non testées ». Kenneth Smith devrait être exécuté d’ici…

MONTGOMERY, Alabama — L’avocat d’un détenu de l’Alabama qui devrait être la première personne du pays à être mise à mort par l’azote gazeux a demandé vendredi à une cour d’appel fédérale de bloquer l’exécution prochaine en utilisant des « méthodes non testées ».

Kenneth Smith, 58 ans, doit être exécuté jeudi, lorsqu’un masque de type respiratoire sera mis sur son visage pour remplacer l’air qu’il respire par de l’azote pur, le privant ainsi de l’oxygène nécessaire pour rester en vie. Trois États – l’Alabama, l’Oklahoma et le Mississippi – ont autorisé l’hypoxie à l’azote comme méthode d’exécution, mais aucun État n’a encore tenté de l’utiliser.

La 11e Cour d’appel des États-Unis a entendu des descriptions divergentes sur le caractère humanitaire et les risques potentiels de la méthode proposée dans l’appel de Smith contre la décision d’un juge fédéral du 10 janvier de laisser l’exécution se poursuivre. Les trois juges du panel ont posé des questions sur la méthode proposée, y compris des affirmations selon lesquelles Smith pourrait s’étouffer à mort avec son propre vomi, mais n’ont pas indiqué quand ils statueraient.

L’avocat de Smith, Robert Grass, a déclaré aux juges que l’État « tenterait d’exécuter Kenny Smith dans des circonstances sans précédent », arguant que le projet visant à administrer de l’azote gazeux à travers un masque facial est vicié et pourrait soumettre Smith à une exécution prolongée et inconstitutionnellement douloureuse. .

« C’est la première fois que cela est tenté. Il n’existe aucune donnée sur ce qui va se passer exactement et comment cela va se dérouler », a déclaré Grass.

Certains États recherchent de nouveaux moyens d’exécuter les détenus car les drogues utilisées dans les injections mortelles, la méthode d’exécution la plus courante aux États-Unis, sont de plus en plus difficiles à trouver. Si l’exécution de Smith par hypoxie à l’azote est réalisée, ce sera la première nouvelle méthode d’exécution utilisée aux États-Unis depuis la première utilisation de l’injection létale en 1982.

Le bureau du procureur général de l’Alabama a exhorté le tribunal à autoriser l’exécution.

“L’Alabama a adopté la méthode d’exécution la plus indolore et la plus humaine connue de l’homme”, a déclaré le procureur général de l’Alabama, Edmund LaCour, aux juges.

Les tribunaux exigent que les détenus contestant leur méthode d’exécution suggèrent une autre méthode disponible. Lors des débats de vendredi, le juge de circuit Charles Wilson a noté que Smith, lorsqu’il luttait contre des tentatives antérieures de l’exécuter par injection létale, avait précédemment suggéré l’azote comme méthode alternative. À l’époque, l’État n’avait pas élaboré de protocole pour les exécutions à l’azote et on ne savait pas quand il le ferait.

Grass a déclaré qu’ils contestaient le projet de l’État d’utiliser un masque pour délivrer l’azote car il existe un risque de fuite d’oxygène, ce qui pourrait soumettre Smith à une exécution prolongée et le laisser dans un état végétatif au lieu de le tuer. Il a fait valoir qu’il existe également une possibilité que Smith s’étouffe à mort avec son propre vomi.

L’État a soutenu que ces scénarios étaient peu susceptibles de se produire. Wilson a demandé si l’exécution serait arrêtée si Smith vomissait dans le masque, et LaCour a déclaré que l’État n’arrêterait pas l’exécution si l’azote gazeux avait commencé à circuler.

“S’il vomit pendant l’exécution avec le masque, vous me dites que l’État n’arrêtera pas l’exécution, il lui permettra de s’étouffer avec son vomi ?” » demanda Wilson.

LaCour a répondu qu’il n’y avait pas de « risque substantiel » de vomissements de Smith. Smith ne ressentira pas de douleur, a soutenu LaCour, car l’azote le rendrait inconscient « presque instantanément ».

Smith était l’un des deux hommes reconnus coupables du meurtre contre rémunération de l’épouse d’un pasteur en 1988. Les procureurs ont déclaré que Smith et l’autre homme avaient chacun reçu 1 000 $ pour tuer Elizabeth Sennett au nom de son mari, qui était profondément endetté et souhaitait souscrire une assurance. John Forrest Parker, l’autre homme reconnu coupable dans cette affaire, a été exécuté par injection mortelle en 2010. Le mari de Sennett s’est suicidé lorsque l’enquête pour meurtre s’est concentrée sur lui en tant que suspect, selon des documents judiciaires.

L’Alabama a tenté d’exécuter Smith par injection létale en 2022, mais l’État a annulé l’exécution avant que les drogues mortelles ne soient administrées parce que les autorités n’étaient pas en mesure de connecter les deux lignes intraveineuses requises aux veines de Smith. Smith a été attaché à la civière pendant près de quatre heures au cours de cette tentative d’exécution, ont indiqué ses avocats.

L’avocat de Smith a également soutenu que l’Alabama violait ses droits à une procédure régulière en planifiant son exécution avant d’autres détenus qui avaient demandé de l’azote comme méthode d’exécution préférée et alors qu’il avait des appels en cours.

Smith a fait valoir dans une autre affaire qu’après avoir survécu à une tentative d’exécution, le fait que l’État fasse une deuxième tentative d’exécution violerait l’interdiction fédérale des peines cruelles et inhabituelles. Vendredi, Smith a demandé à la Cour suprême des États-Unis de surseoir à l’exécution afin d’examiner cette question.