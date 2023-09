AVERTISSEMENT : cette histoire contient des vidéos et des détails troublants.

William Ahmo a prononcé les mots «Je ne peux pas respirer» plus de 20 fois pendant que les agents le pressaient et le retenaient dans une prison du Manitoba, comme le montre une séquence vidéo de ses dernières heures au centre correctionnel de Headingley.

La séquence vidéo, tournée avec une caméra portative à l’intérieur de la prison il y a plus de deux ans, a été projetée dans une salle d’audience de Winnipeg la semaine dernière lors du premier jour du procès de l’agent correctionnel qui fait face à des accusations dans la mort d’Ahmo.

Robert Jeffrey Morden, un agent correctionnel qui était capitaine de l’unité d’intervention d’urgence de Headingley, a plaidé non coupable de négligence criminelle ayant causé la mort et d’avoir omis de fournir les nécessités de la vie.

Ahmo, 45 ans, qui était détenu à Headingley, a été transporté à l’hôpital en détresse médicale à la suite d’une confrontation le 7 février 2021 avec des agents correctionnels dans une salle commune de la prison.

Il est décédé une semaine plus tard. Le médecin légiste en chef du Manitoba a qualifié sa mort d’homicide.

CBC News a visionné la vidéo de près de 21 minutes montrant l’incident du 7 février, qui montre ce qui commence comme une impasse entre Ahmo et les agents correctionnels et se termine par la réception des premiers soins d’urgence.

Le juge de la Cour provinciale Tony Cellitti, qui préside le procès de Morden, a approuvé la diffusion publique de la vidéo vendredi.

L’avocat qui représente la famille d’Ahmo dans une poursuite civile a déclaré à CBC qu’il souhaitait que la vidéo soit rendue publique.

AVERTISSEMENT : la vidéo et les descriptions ci-dessous contiennent du contenu graphique.

Une séquence vidéo montre les dernières minutes d'Ahmo

Lutte avec les officiers

Les images commencent après qu’Ahmo ait créé des troubles dans la prison, et d’autres détenus ont ensuite été enfermés dans leurs cellules.

Dans une autre vidéo projetée au tribunal, on entend Ahmo dire au négociateur de crise Michel Jolicoeur qu’il était bouleversé d’avoir entendu une blague raciste plus tôt dans la journée.

Dans la vidéo de 21 minutes, on voit Ahmo arracher un réservoir d’eau et des téléviseurs du mur, briser les téléviseurs au sol et jeter des objets sur la vitre de protection d’une zone sécurisée pour le personnel.

Au début de la vidéo, Ahmo se tient en haut d’une cage d’escalier, brandissant un manche de vadrouille, tandis que les agents tirent des projectiles – décrits au tribunal comme des « flash bangs » (grenades assourdissantes) et des grenades à dard, qui libèrent un irritant chimique – sur lui depuis l’étage en dessous. Ahmo tient une poubelle comme bouclier avant de descendre les escaliers, balançant la poignée vers les agents.

Un groupe d’au moins sept officiers armés de boucliers et de matraques abat Ahmo au sol. Une lutte s’ensuit pendant environ deux minutes jusqu’à ce que les policiers lui maîtrisent les poignets et les chevilles.

Ahmo est ensuite emmené hors de la zone commune dans une autre pièce, toujours face contre terre.

« Tu m’écrases le cou », dit Ahmo.

Deux officiers semblent être agenouillés sur son dos, et l’un d’eux semble avoir une main sur la nuque.

Ahmo dit d’abord aux gardes qu’il ne peut pas respirer environ sept minutes après le début de la vidéo, soit deux minutes après avoir été complètement maîtrisé.

Un policier continue de coincer Ahmo face contre terre, avec ses bras et ses jambes maintenus vers le bas et son genou sur le haut du dos d’Ahmo – une contrainte connue sous le nom de contention couchée, a déclaré le tribunal.

Un agent correctionnel dit : « Il ne peut pas respirer, alors pouvez-vous simplement vous assurer qu’il peut respirer ?

Un homme en jean portant des gants médicaux apparaît et regarde Ahmo. Un agent pénitentiaire donnant des ordres au groupe demande : « Est-ce qu’il va bien ?

« Il va bien maintenant », est la réponse, et l’officier qui donne les ordres confirme qu’une infirmière a vérifié Ahmo.

Retenue de chaise

Ahmo continue de s’exclamer qu’il ne peut pas respirer, alors que les agents le déplacent vers une chaise à roulettes et à dossier vertical. Ses bras restent retenus derrière son dos et Ahmo est affalé.

Morden peut être entendu hors caméra crier : « Si vous nous parlez, vous pouvez respirer ! »

« Étouffement », répond Ahmo.

Il reste affalé sur la chaise, gémissant et haletant alors que les policiers luttent pour le retenir sur la chaise.

« Soyez silencieux! » crie un officier.

« Je ne peux pas respirer ! » Ahmo s’exclame et répète encore cinq fois.

Peu de temps après, on peut entendre un officier crier à Ahmo, lui disant d’arrêter de bouger. Ahmo répond en lui disant qu’il arrêterait de bouger si « tu me laisses respirer ».

William Ahmo est décédé à l’hôpital le 14 février 2021, une semaine après l’altercation avec des agents pénitentiaires du centre correctionnel de Headingley. (Soumis par Darlene Ahmo)

Ahmo peut être entendu haletant à travers une cagoule vers 11 minutes après le début de la vidéo. Quelques secondes plus tard, les policiers s’attaquent à nouveau à lui. Il commence à pousser un cri tout en se débattant sur la chaise. On voit un officier lui donner un coup de genou dans le ventre juste avant que la vidéo n’atteigne ses 12 minutes.

Les agents continuent de retenir Ahmo sur la chaise, grouillant et s’entassant sur lui alors qu’il se débat, affalé et continuant de croasser, il ne peut plus respirer.

Un « s’il vous plaît » étouffé se fait entendre.

L’officier qui donne les ordres dit au groupe de « le mettre au sol » mais de « garder le contrôle ! »

Ahmo est abaissé au sol sur le dos et crie deux dernières fois qu’il ne peut pas respirer.

Tout au long de la séquence, il a répété cette phrase au moins 23 fois.

Pas de réponse

Il est roulé au sol par le groupe environ 14 minutes après le début de la vidéo alors qu’un officier crie « Laissez-le simplement s’asseoir là ».

Quelques secondes plus tard, on peut entendre le même officier dire « Laissez-le simplement se calmer. Mettons autant de gars que nécessaire sur le corps ». Cependant, au moins cinq officiers peuvent être vus en train de le maintenir au sol.

« Voulez-vous de l’aide? » » dit l’officier à Ahmo à deux reprises, sans réponse. « Est-ce qu’il respire ? » il demande. Quelqu’un dit oui.

Peu de temps après, Ahmo est placé en « position de récupération » et les agents pénitentiaires tentent de localiser son pouls. On peut entendre un officier demander : « Alors il va toujours bien ? Il est toujours en vie ?

Un autre officier dit : « Il est toujours en vie ».

Quelques secondes plus tard, on peut entendre un autre officier dire : « il ne répond pas actuellement, mais il a un pouls, un battement de cœur et il respire ».

Un bruit qui ressemble à un ronflement peut être entendu d’Ahmo pendant que cette conversation a lieu et les agents le remarquent également.

« La respiration qui survient en fin de vie » : pathologiste

Lors du procès de Morden plus tôt cette semaine, le médecin légiste, le Dr Charles Littman, a déclaré qu’Ahmo montrait des signes de respiration agonale – un type de respiration qui ressemble à celui d’une personne à bout de souffle – dans la vidéo.

« C’est la respiration qui se produit en fin de vie », a témoigné Littman. « Il s’agit de plusieurs respirations – une réaction réflexe – lorsque le cerveau manque d’oxygène. »

Vers la fin de la vidéo, Ahmo est ramené sur la chaise. Un agent correctionnel dit au groupe de « surveiller sa tête » et un autre agent la retire rapidement. À ce stade, Ahmo est assis sur la chaise, la tête en arrière et la bouche ouverte.

Peu de temps après, un agent pénitentiaire déclare : « Il n’est pas très blessé en ce moment », alors que l’homme de 45 ans est allongé, la tête en arrière et la bouche ouverte, inconscient sur la chaise.

Vers la fin de la vidéo, une autre infirmière dit qu’elle doit administrer de l’oxygène à Ahmo et déclencher un « code rouge », signifiant qu’une personne n’a pas de pouls. Ahmo est mis sur le dos.

Une autre personne commence à lui donner de l’oxygène tandis que les agents continuent de maintenir ses membres enfoncés avant la fin de la vidéo.

Ahmo a ensuite été transporté à l’hôpital, où il est décédé le 14 février 2021.

Le procès de Morden, réservé aux juges, a débuté le 1er septembre. Il reprendra le 25 septembre, date à laquelle l’avocat de Morden devrait appeler des témoins à décharge.