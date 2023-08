Un détenu condamné à mort a tué ma mère. Je ne veux pas qu’il meure | Brett Malone

jen été 1987, je me souviens d’avoir prononcé un discours persuasif dans le cours d’art oratoire que je suivais à LSU-Shreveport. C’était pourquoi nous devrions abolir la peine de mort. A cette époque, c’était un argument abstrait pour moi. Je ne m’attendais pas à être un jour confronté aux réalités de la peine de mort. C’était quelque chose, pensais-je, qui n’arrivait qu’aux autres.

Puis, en décembre 2000, cette réalité m’a rendu visite, à moi et à ma famille.

Ma mère, Mary Ann Shaver Malone, a été enlevée à son domicile de Plain Dealing, en Louisiane, une semaine avant Noël par le jeune homme qui travaillait dans le jardin depuis des années – soi-disant pour obtenir de l’argent pour ses dettes de jeu et se rendre dans une ville voisine. Elle est décédée par la suite à la suite des événements de cette soirée. La perte et le chagrin de ma famille étaient insondables. Après que notre choc et notre horreur initiaux se soient calmés, nos émotions allaient de la colère à la rage en passant par le désespoir et une profonde tristesse.

Lorsque les adjoints du shérif m’ont rencontré pour me faire savoir qu’ils avaient trouvé le corps de ma mère et avaient placé le suspect en garde à vue, l’un des adjoints (que je ne connaissais pas – et que je ne connais toujours pas) s’est penché près de mon oreille et a dit: « Dites simplement un mot et il ne sera jamais jugé. » J’ai dit par réflexe : « Non ! Plus de violence ! », suivi de mon estomac vidant son contenu dans la cour avant.

Pour le dévoilement complet : j’ai plus tard – pendant une période particulièrement sombre – brièvement fantasmé sur le fait de torturer le jeune homme qui avait fait ça à ma mère. Je l’imaginais ligoté pendant que je sculptais sa chair avec des outils chirurgicaux – pour le faire souffrir autant que je le fais maintenant. Je voulais entendre et voir sa douleur. Je voulais qu’il paie pour ce qu’il avait fait à ma mère, à moi, à notre famille, à notre communauté.

Heureusement, les émotions sont temporaires. La miséricorde et la grâce sont éternelles. Au fil des années depuis lors, j’ai appris que ce que je ressentais à ce moment-là est normal, bien que dérangeant.

Quand est venu le temps de rencontrer le shérif et le procureur, nous étions tous encore très engourdis, sous le choc et très sombres. Lorsque le procureur a dit : « En raison de la nature odieuse de ce crime, nous allons opter pour la peine de mort pour celui-ci. Vous avez un problème avec ça ? » nous étions tous silencieux. Mortellement silencieux.

Ce moment est peut-être celui avec lequel j’ai le plus lutté au cours des deux dernières décennies. Où était ma voix ? Pourquoi suis-je resté silencieux ? Qu’est-il arrivé aux valeurs chrétiennes fondamentales que mes propres parents, grands-parents, tantes et oncles et ma communauté de foi m’avaient inculquées ? (Je sais maintenant que ce sont des questions qu’un bon thérapeute ou conseiller peut nous aider à traiter et à comprendre. Lorsque nous sommes traumatisés par le chagrin – et sous le choc – nos mots restent bloqués et restent souvent muets.)

Le jeune de 19 ans qui a été reconnu coupable du meurtre de ma mère a été condamné à mort au printemps 2002. Il est maintenant dans le quartier des condamnés à mort du pénitencier d’État d’Angola depuis plus de la moitié de sa vie. Il a aussi un nom : Jérémie.

Une partie de ma propre guérison personnelle, émotionnelle et spirituelle, a commencé lorsque j’ai décidé d’en savoir plus sur qui était et est Jeremiah. J’ai obtenu beaucoup d’informations indirectes sur Jérémie – mais je n’ai pas encore été autorisé à le rencontrer.

C’est malheureux, car une grande partie de la guérison d’un traumatisme et d’une perte consiste à pouvoir faire face à la personne qui vous a fait du mal – à pouvoir poser les questions restées sans réponse lors du procès ou dans les boîtes de transcriptions et de preuves stockées au palais de justice . Pour satisfaire le désir de se connecter avec l’autre personne en tant qu’être humain, plutôt qu’en tant que « monstre », comme tous les meurtriers sont généralement décrits. Plus important encore, avoir cette conversation avec Jérémie sur la question du « pardon ».

La miséricorde et le pardon sont des principes fondamentaux de toutes les confessions religieuses. Lorsque nous pardonnons, nous libérons des désirs de nuire à l’autre personne ; nous nous rendons compte que nous partageons tous nos défauts humains ; nous nous libérons de l’enfer émotionnel et spirituel dans lequel nous étions piégés par notre douleur, notre colère et notre rage. Sans pardon, nous mourons spirituellement.

Au cours des six dernières années, j’ai essayé d’entrer en contact direct avec Jeremiah. J’ai essayé de lui écrire une lettre, mais la lettre n’est jamais arrivée (conformément au règlement de la prison). Je me suis ensuite inscrite au programme Dialogue victime-délinquant (VSD) du ministère de la Sécurité publique et des Services correctionnels. J’ai eu d’excellents animateurs qui m’ont aidé à réfléchir à ce que je voulais accomplir grâce à une rencontre avec Jérémie. On m’a dit que c’était la première fois que quelqu’un dans notre État tentait d’engager un condamné à mort par le biais du programme VOD.

Malheureusement, parce qu’il est dans le couloir de la mort, cette option est devenue une non-option. Le processus d’appel peut durer des décennies; alors qu’il était sous la protection d’un avocat, pendant ces décennies d’appels, il serait imprudent pour un délinquant de rencontrer un membre de la famille d’une victime pour avoir un dialogue ouvert et direct. Avec la menace toujours imminente d’être tué par l’État, les conversations franches sont impossibles. Contrairement à ce que l’on dit à de nombreuses victimes, tuer l’agresseur ne nous apporte pas de «clôture» ni aucune forme de guérison. Au lieu de cela, cela ajoute à la souffrance et au chagrin de nombreuses personnes dont les vies sont inextricablement liées.

Notre « système » de peine de mort est mis en place pour séparer les gens. Il est mis en place pour empêcher la connexion – pour empêcher le dialogue – et pour empêcher la guérison. Ces dernières années, j’ai témoigné devant des comités législatifs d’État qui envisageaient d’interdire la peine de mort en Louisiane. Je suis très favorable à ces efforts. Certains politiciens, cependant, ne le sont pas. Ils n’ont pas encore étendu leurs valeurs « pro-vie » aux condamnés à mort.

Plus tôt cet été, la possibilité d’une clémence est devenue une réalité lorsque le gouverneur John Bel Edwards a autorisé la Commission des grâces à ouvrir des audiences pour les condamnés à mort. Cela me donne de l’espoir. Ces dernières semaines, cependant, le procureur général de la Louisiane (qui se présente pour être notre prochain gouverneur) a tenté de bloquer ces audiences – pour marquer des points politiques, essentiellement. Je crains que Jeremiah et les 56 autres condamnés à mort ici ne soient exécutés sans aucune chance de clémence. Je ne veux pas que l’État tue Jeremiah en mon nom ou celui de ma mère.

Quelque chose dont nous entendons rarement parler dans notre système judiciaire est la « miséricorde ». La miséricorde, c’est savoir que nous avons le droit et la capacité légaux de punir les contrevenants, mais choisir de ne pas le faire. La miséricorde consiste à abandonner le désir d’infliger de la douleur à autrui et à choisir une voie différente qui mène à la guérison. La miséricorde offre des opportunités de rédemption. La miséricorde est aussi libératrice pour les victimes que pour les délinquants.

En tant que personne qui a ressenti les feux de l’enfer sous forme de rage et de désir de vengeance, j’implore notre État de résister à l’envie de tuer et de choisir à la place une voie plus miséricordieuse et réparatrice. Tuer Jérémie me fera assurément du mal, à moi et à ma famille ; la mère, la famille et les amis de Jeremiah; et notre société dans son ensemble. La justice réparatrice est possible.

Qu’y a-t-il de mal à le laisser vivre ?